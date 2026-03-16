16-летний Доуман может стать лицом золотой эпохи «Арсенала». Его не зря сравнивают с Ямалем

В новейшей истории «Арсенала» раз в несколько лет появляется молодой суперталант, который так или иначе определяет эпоху клуба. Когда-то таким был Сеск Фабрегас, потом засверкал Тео Уолкотт, после — Букайо Сака. Это футболисты, с которыми с самого начала карьеры связывались главные надежды лондонских болельщиков.
И они действительно олицетворяли происходящее в «Арсенале». Фабрегас — один из фронтменов классной и перспективной команды, но многие ее представители добились значимых успехов в других местах. Уолкотт обладал безграничным потенциалом, но на пути все время возникали разные преграды, не позволившие реализоваться даже вполовину — описание подходит всему «Арсеналу» 2010-х. Сака оправдывает авансы и развился в элитного исполнителя, одного из лучших в мире, но пока точно не лучшего — это уже про «Арсенал» Артеты.
Постоянно вот эти «но». Причем между Уолкоттом и Сака вовсе промелькнул небольшой период безвременья, когда и клуб валился, и юных звезд не рождалось. Максимум — Джо Уиллок, Рейс Нельсон и Эдди Нкетиа. Несерьезно. Кажется, в 2025 году в основном составе команды очутился парень, который может стать лицом колоссальных свершений «Арсенала» и прочно связать их со своей фамилией.
Макс Доуман дебютировал 23 августа 2025 года и в 15 лет 235 дней занял второе место в списке самых молодых футболистов лондонского гранда всех времен. В ноябре он возглавил аналогичный рейтинг в Лиге чемпионов. Естественно, если человек в таком возрасте не просто засвечивается, а стабильно выходит на поле в команде уровня нынешнего «Арсенала» — одаренность сомнениям не подвергается.
Собственно, Доуман мгновенно принялся оправдывать доверие Артеты — в первом же матче в АПЛ заработал пенальти и в целом смотрелся прилично, не стесняясь лезть в дриблинг. С каждым новым шансом Макс потихоньку прибавляет и явно осваивается во взрослом футболе — растет процент успешных обводок, количество точных передач и грамотных решений. Тренерский штаб не злоупотребляет подростком, несмотря на его существенный вклад в общие достижения.
«Арсенал» ведь, очевидно, столкнулся с классическим весенним кризисом, который связан в первую очередь с атакой. Полузащитники и нападающие с трудом изобретают голы, а в марте наиболее живым и бодрым созидателем вовсе стал запасной Нони Мадуэке. На фоне проблем у любого специалиста зачешутся руки вцепиться в вундеркинда, но Микель с этим зудом пока справляется.
В текущем сезоне у Макса семь матчей, один мяч и один ассист. Статистика наверняка была бы внушительнее без травмы лодыжки, которая вывела игрока из строя почти на три месяца. Тоже, кстати, нехороший фактор, когда речь заходит об использовании столь молодого вингера. Вспомните, как общественность переживала за Ямаля, когда старшеклассника Ламина не щадили ни в «Барсе», ни в сборной. Испанец, к счастью, нагрузки тянет. В англичанине подобной уверенности нет.
И да, их можно и нужно сравнивать. Футбол молодеет, но эти двое выделяются даже среди прочих акселератов. Левоногие технари с легкими ногами, предпочитающие правый фланг, — сходств достаточно, чтобы проводить параллели. Ламин понаставил возрастных рекордов и уже навечно вписал себя в летопись мирового спорта, а Доуман только приступает к этому. Получается здорово — 14 марта он стал самым молодым автором гола в истории АПЛ. Предыдущий рекордсмен, Джеймс Вон, удерживал лидерство без малого 21 год.
16-летний Макс спокойно обвел двух защитников «Эвертона» по дороге к пустейшим воротам Пикфорда, который не успел вернуться с углового на последних секундах встречи. А восемью минутами ранее именно Доуман придумал навес, вскрывший оборону соперника, — «Арсенал» безрезультатно мучился практически весь матч, а решилось все благодаря юному мастеру.
Важно, что победа над ливерпульцами имени Доумана, по сути, убила чемпионскую интригу, потому что «Сити» очки опять потерял. Это мы возвращаемся к теме олицетворения эпохи. «Арсенал» находится на пороге золотой эры. Долгожданный титул, похоже, уже ну никак не упустить. Ни Фабрегас, ни Уолкотт так не смогли. А Сака скорее ассоциируется с предыдущими сезонами под руководством Артеты, когда команда скрупулезно развивалась. Сейчас Букайо, к сожалению, не входит даже в тройку ключевых ее представителей, хотя любят на «Эмирейтс» его по-прежнему безумно.
Максу Доуману едва исполнилось 16, а он уже заложил шикарный фундамент, на котором вполне реально возвести роскошные замки из легендарности и величия. Новый звездный мальчик «Арсенала». И пусть, безусловно, есть ощутимая вероятность, что англичанин не пройдет каждую из сотен проверок большого футбола, верить хочется в лучшее. Вряд ли у кого-то из вас есть желание получить нового Джеймса Вона.
Микель Артета
Дэвид Мойес
Виктор Дьекереш
(Пьеро Инкапье)
89′
Макс Доуман
(Габриел Мартинелли)
90+7′
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
