Полузащитник «Интера» Мхитарян получил травму бедра

В субботу 37-летний армянский футболист в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:1) сыграл во втором тайме.
Отмечается, что состояние полузащитника будет повторно оценено в ближайшие дни.
В сезоне-2025/26 Мхитарян провел за «Интер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за черно-синих с 2022 года.
«Интер» с 68 очками после 29 игр возглавляет турнирную таблицу Серии А. Ближайший матч команда проведет 22 марта против «Фиорентины».