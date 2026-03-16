Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на два матча Бундеслиги

24-летний сенегалец на 41-й минуте ударил шипами в лодыжку вингеру «Байера» Мартену Террье, за что получил красную карточку.
Таким образом, Джексон пропустит матчи с «Унионом» (21 марта) и «Фрайбургом» (4 апреля) в Бундеслиге.
В сезоне-2025/26 футболист провел 25 игр за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами.
Футбол, Германия, 26-й тур
14.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Венсан Компани
Голы
Байер
Алейкс Гарсия
(Патрик Шик)
6′
Бавария
Луис Диас
(Майкл Олисе)
69′
Составы команд
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
90+5′
8
Роберт Андрих
74′
6
Эсекиэль Фернандес
56′
10
Малик Тилльман
42
Монтрелл Калбрет
77′
7
Йонас Хофманн
19
Эрнест Поку
87′
23
Натан Телла
14
Патрик Шик
61′
35
Кристиан Кофане
24
Алейкс Гарсия
77′
25
Эсекиэль Паласиос
11
Мартен Террье
46′
30
Ибрахим Маза
Бавария
26
Свен Ульрайх
90+7′
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
74′
84′
11
Николас Джексон
42′
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
32′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
88′
3
Ким Мин Джэ
17
Майкл Олисе
89′
20
Том Бишоф
42
Леннарт Карл
61′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
61′
9
Гарри Кейн
Статистика
Байер
Бавария
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
11
Удары в створ
6
5
Угловые
4
1
Фолы
12
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Дингерт
(Германия)
