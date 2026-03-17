«Фиорентина» Ваноли разгромила «Кремонезе» в Серии А

В составе победителей голы забили Фабьяно Паризи, Роберто Пикколи, Додо и Альберт Гудмундссон. У хозяев отличился Давид Окереке.
«Фиорентина» набрала 28 очков и поднялась в таблице Серии А на 16-е место. С ноября 2025 года команду возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
21 марта «Кремонезе» на выезде сыграет с «Пармой», а «Фиорентина» на следующий день примет «Интер».
Футбол, Италия, 29-й тур
16.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Паоло Ваноли
Голы
Кремонезе
Дэвид Окереке
(Федерико Чеккерини)
57′
Фиорентина
Фабиано Паризи
(Роландо Мандрагора)
25′
Роберто Пикколи
(Робин Гозенс)
32′
Додо
(Альберт Гудмундссон)
49′
Альберт Гудмундссон
(Роберто Пикколи)
70′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
5
Себастьяно Луперто
55
Франческо Фолино
4
Томмазо Барбьери
90
Федерико Бонаццоли
9
Милан Джурич
23
Федерико Чеккерини
81′
24
Филиппо Терраччано
22
Романо Флориани
69′
7
Алессио Дзербин
38
Варрен Бондо
27′
46′
33
Альберто Грасси
2
Мортен Торсби
46′
77
Дэвид Окереке
29
Юссеф Мале
62′
27
Яри Вандепутте
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
4
Марко Брешанини
44
Николо Фаджоли
91
Роберто Пикколи
5
Марин Понграчич
21
Робин Гозенс
81′
3
Даниэле Ругани
8
Роландо Мандрагора
75′
27
Чер Ндур
65
Фабиано Паризи
81′
22
Джакопо Фаццини
10
Альберт Гудмундссон
76′
17
Джек Харрисон
6
Лука Раньери
88′
80
Джованни Фаббиан
Статистика
Кремонезе
Фиорентина
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
3
6
Угловые
4
6
Фолы
17
16
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
