«Интер» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью Луческу

«Интер» и «Бешикташ» выразили соболезнования в связи со смертью Луческу.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Итальянский «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ» в соцсети X выразили соболезнования в связи со смертью румынского специалиста Мирчи Луческу, который на протяжении карьеры возглавлял данные клубы.

О смерти специалиста на 81-м году жизни стало известно во вторник. Соболезнования выразили другие бывшие команды Луческу: украинские «Динамо» и «Шахтер», «Динамо» и «Рапид» из Бухареста. Также слова соболезнования выразил бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Покойся с миром», — написал итальянец в комментариях под под постом портала 433 в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Ранее Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции (0:1). Затем тренера ввели в состояние искусственной комы. Позднее у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие.

Луческу один сезон работал в петербургском «Зените», с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынскими «Корвинулом» и «Рапидом», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». В 1981—1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.