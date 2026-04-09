Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Победитель Лиги чемпионов Робертсон покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Шотландец перешел в команду летом 2017 года.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Шотландский защитник Эндрю Робертсон покинет английский футбольный клуб «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Робертсону 32 года, он перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из английского «Халл Сити». В составе команды защитник провел 373 матча в различных турнирах, записав на свой счет 13 забитых мячей и 69 голевых передач. Вместе с клубом он стал двукратным победителем чемпионата Англии и Кубка английской лиги, а также по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Англии.

За сборную Шотландии на счету Робертсона 92 матча, в которых он 4 раза поразил ворота соперников и 12 раз ассистировал партнерам. Вместе с командой он смог пробиться на чемпионат Европы 2024 года, на котором шотландцы не вышли и группы. Предстоящим летом сборная Шотландии сыграет на чемпионате мира, ей предстоит выступить в одном квартете с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

Ранее ТАСС сообщал, что «Ливерпуль» по окончании сезона покинет египетский нападающий Мохаммед Салах.