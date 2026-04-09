Победитель Лиги чемпионов Робертсон покинет «Ливерпуль» в конце сезона

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Шотландский защитник Эндрю Робертсон покинет английский футбольный клуб «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Робертсону 32 года, он перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из английского «Халл Сити». В составе команды защитник провел 373 матча в различных турнирах, записав на свой счет 13 забитых мячей и 69 голевых передач. Вместе с клубом он стал двукратным победителем чемпионата Англии и Кубка английской лиги, а также по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Англии.
За сборную Шотландии на счету Робертсона 92 матча, в которых он 4 раза поразил ворота соперников и 12 раз ассистировал партнерам. Вместе с командой он смог пробиться на чемпионат Европы 2024 года, на котором шотландцы не вышли и группы. Предстоящим летом сборная Шотландии сыграет на чемпионате мира, ей предстоит выступить в одном квартете с командами Бразилии, Марокко и Гаити.
Ранее ТАСС сообщал, что «Ливерпуль» по окончании сезона покинет египетский нападающий Мохаммед Салах.