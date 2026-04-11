Погба: «Хочу максимально помочь “Монако” достичь цели — выход в Лигу чемпионов»

Я все еще здесь, и мы еще долго будем играть вместе. Я сосредоточен только на предстоящих матчах. Я всегда должен быть готов. Тренер знает, что я готов. Все будет зависеть от тренера, захочет ли он меня выпускать на поле, достаточно ли я хорош для него… Матч длится 90 минут, поэтому цель играть весь матч. Я играл гораздо больше, чем в прошлый раз, и сейчас мы набираем обороты. Тренируюсь, чтобы быть готовым играть все 90 минут. Этого все и ждут", — цитирует Foot Mercato Погба.