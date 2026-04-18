«Ковентри» под руководством Лэмпарда вышел в Английскую премьер-лигу

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ковентри» в следующем сезоне выступит в Английской премьер-лиге.
В матче второго по силе дивизиона чемпионата Англии (Чемпионшипа) «Ковентри» в пятницу сыграл вничью с «Блэкберном» (1:1). Команда набрала 86 очков. Идущий на третьей строчке «Милуолл» имеет в активе 73 очка, команде осталось провести еще четыре матча, она может набрать максимум 12 очков. Две лучшие команды Чемпионшипа напрямую выходят в Английскую премьер-лигу, клубы, занявшие 3−6-е места, сыграют в плей-офф.
«Ковентри» последний раз выступал в элитном дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2000/01. Главным тренером команды является трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси» Фрэнк Лэмпард.