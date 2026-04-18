Поконьоли: «Прошлый тур должен стать для “Монако” уроком»

Команда должна извлекать уроки из своих поражений. Порою одно поражение позволяет узнать о себе больше, чем десять побед подряд и подсветить накопившиеся проблемы. Нас ждет сложный матч против команды с сильными индивидуальными качествами, агрессивной игрой без мяча и скоростью, как не уступающей той, с которой мы столкнулись в Париже. Повторюсь, прошлый тур должен стать для нас уроком. Нужно показать более командную игру, потому что уязвимость в обороне — это прямое следствие потери концентрации в линиях атаки и полузащиты. Нужно правильно отреагировать на это и вернуться к тому, что мы умеем делать хорошо", — приводит официальный сайт клуба слова Поконьоли.