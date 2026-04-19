Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» нанес «Челси» четвертое поражение подряд в АПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 обыграли «Челси» в гостевом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Гол на 43-й минуте забил Матеус Кунья.

Для «Челси» это четвертое поражение в чемпионате Англии подряд. До этого команда проиграла дома «Ньюкаслу» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3), а также уступила на выезде «Эвертону» (0:3).

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в гостях впервые с 17 февраля 2020 года. Та встреча в национальном первенстве завершилась со счетом 2:0. После этого команды встречались в Лондоне пять раз, дважды победил «Челси» и трижды была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место с 58 очками. «Челси» располагается на 6-й позиции, набрав 48 очков. Следующий матч в турнире «Челси» проведет 21 апреля в гостях против «Брайтона», «Манчестер Юнайтед» 27 апреля примет «Брентфорд».

Челси
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 33
18.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Майкл Кэррик
Голы
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
(Бруну Фернандеш)
43′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
9
Лиам Делап
21
Йоррел Хато
39′
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
81′
23
Тревор Чалоба
41
Эстеван
16′
49
Алехандро Гарначо
29
Уэсли Фофана
81′
34
Джош Ачимпонг
8
Энцо Фернандес
88′
45
Ромео Лавиа
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
26
Айден Хевен
18
Каземиру
37
Кобби Майну
90+4′
19
Брайан Мбемо
87′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
25′
81′
7
Мэйсон Маунт
90+1′
30
Беньямин Шешко
80′
16
Амад Диалло
Статистика
Челси
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
21
4
Удары в створ
3
1
Угловые
7
1
Фолы
12
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
