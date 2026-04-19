«Манчестер Юнайтед» нанес «Челси» четвертое поражение подряд в АПЛ

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 обыграли «Челси» в гостевом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гол на 43-й минуте забил Матеус Кунья.
Для «Челси» это четвертое поражение в чемпионате Англии подряд. До этого команда проиграла дома «Ньюкаслу» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3), а также уступила на выезде «Эвертону» (0:3).
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в гостях впервые с 17 февраля 2020 года. Та встреча в национальном первенстве завершилась со счетом 2:0. После этого команды встречались в Лондоне пять раз, дважды победил «Челси» и трижды была зафиксирована ничья.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место с 58 очками. «Челси» располагается на 6-й позиции, набрав 48 очков. Следующий матч в турнире «Челси» проведет 21 апреля в гостях против «Брайтона», «Манчестер Юнайтед» 27 апреля примет «Брентфорд».
Лиам Росеньор
Майкл Кэррик
Матеус Кунья
(Бруну Фернандеш)
43′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
9
Лиам Делап
21
Йоррел Хато
39′
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
81′
23
Тревор Чалоба
41
Эстеван
16′
49
Алехандро Гарначо
29
Уэсли Фофана
81′
34
Джош Ачимпонг
8
Энцо Фернандес
88′
45
Ромео Лавиа
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
26
Айден Хевен
18
Каземиру
37
Кобби Майну
90+4′
19
Брайан Мбемо
87′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
25′
81′
7
Мэйсон Маунт
90+1′
30
Беньямин Шешко
80′
16
Амад Диалло
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти