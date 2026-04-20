«ПСЖ» оказался лидером по незабитым пенальти в топ-5 европейских лиг в сезоне-2025/26

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш не смог реализовать пенальти в матче с «Лионом» (1:2) в 30-м туре чемпионата Франции.
Как сообщает Opta, «ПСЖ» — лидер по незабитым 11-метровым среди представителей топ-5 европейских лиг в сезоне-2025/26 во всех турнирах. Парижане не реализовали шесть из 12 пенальти.
Футболисты дортмундской «Боруссии» не забили пять пенальти из 13, «Лиона» — четыре из семи, а «Дженоа» — четыре из девяти.
