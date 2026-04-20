Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

Луис Энрике: «У “ПСЖ” было 23 удара, у “Лиона” — 5, и они забили 2 гола»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Лиона» (1:2) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции.

"Мы старались забить голы, не реализовали пенальти и забили последним ударом. Такова игра. В начале матча было видно, что нам тяжело, и это было сложно. Но я думаю, что команда пыталась создавать моменты.

У нас было двадцать три удара, у них — пять, и они забили два гола. Когда команда так реализует моменты, трудно выиграть матч. Это досадно, потому что нам нужны очки, и мы пытаемся играть каждые три дня в наилучшей форме.

Сегодня мы сделали шесть изменений в составе, но будет трудно — нам нужно набирать три очка в каждом матче. Нам нужно готовиться к игре с «Нантом» и понимать, что ситуация в лиге становится все сложнее, потому что «Ланс» выиграл", — цитирует испанского специалиста клубная пресс-служба.

«ПСЖ» с 63 очками после 28 игр лидирует в таблице чемпионата Франции.

«Лион» шокировал Сафонова двумя быстрыми голами. «ПСЖ» неожиданно проиграл дома и может упустить чемпионство.

