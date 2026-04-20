Луис Энрике: «У “ПСЖ” было 23 удара, у “Лиона” — 5, и они забили 2 гола»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Лиона» (1:2) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции.
"Мы старались забить голы, не реализовали пенальти и забили последним ударом. Такова игра. В начале матча было видно, что нам тяжело, и это было сложно. Но я думаю, что команда пыталась создавать моменты.
У нас было двадцать три удара, у них — пять, и они забили два гола. Когда команда так реализует моменты, трудно выиграть матч. Это досадно, потому что нам нужны очки, и мы пытаемся играть каждые три дня в наилучшей форме.
Сегодня мы сделали шесть изменений в составе, но будет трудно — нам нужно набирать три очка в каждом матче. Нам нужно готовиться к игре с «Нантом» и понимать, что ситуация в лиге становится все сложнее, потому что «Ланс» выиграл", — цитирует испанского специалиста клубная пресс-служба.
«ПСЖ» с 63 очками после 28 игр лидирует в таблице чемпионата Франции.
