Издание L'Еquipe дало Сафонову самую высокую оценку в «ПСЖ» после матча с «Лионом»

Французское издание L'Еquipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» после поражения от «Лиона» (1:2) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции.
27-летний голкипер получил оценку в шесть баллов. Она оказалась самой высокой для игроков «ПСЖ».
«Лион» шокировал Сафонова двумя быстрыми голами. «ПСЖ» неожиданно проиграл дома и может упустить чемпионство.
Сафонов в сезоне-2025/26 в 20 матчах пропустил 20 голов. В девяти встречах он сыграл на ноль.
Россиянин играет за парижскую команду с 1 июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.