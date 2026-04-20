Защитник «ПСЖ» Эрнандес: «У “Лиона” было всего два момента, и он забил два гола»

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес прокомментировал поражение от «Лиона» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции.
«Думаю, если проанализировать матч, у них было всего два момента, и они забили два гола. В первом случае им повезло, а при втором голе в контратаке, думаю, мы могли сыграть немного лучше. После этого мы отреагировали и создали моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Это действительно поражение, но сейчас нам нужно сосредоточиться на игре в среду. Она наступит быстро, так что нам нужно переломить ситуацию и показать в среду, что мы хотим быть чемпионами», — цитирует 30-летнего француза клубная пресс-служба.
22 апреля «ПСЖ» встретится с «Нантом» в перенесенном матче 26-го тура. Игра пройдет в Париже.
«Лион» шокировал Сафонова двумя быстрыми голами. «ПСЖ» неожиданно проиграл дома и может упустить чемпионство.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.