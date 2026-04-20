Перед матчем «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» с трибун сбросили 52 тонны конфетти

Перед началом матча чемпионата Аргентины (Апертура) «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» с трибун стадиона «Мас Монументаль» в Буэнос-Айресе было сброшено 52 тонны конфетти, сообщает OneFootball.
Игра, которую посетили почти 85 тысяч зрителей, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 45+6-й минуте с пенальти забил экс-полузащитник «Зенита» аргентинец Леандро Паредес.
«Бока Хуниорс» занимает третье место в таблице группы A Апертуры. «Ривер Плейт» располагается на втором месте в группе B.
