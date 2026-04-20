Эндрик и Морейра в матче с «ПСЖ» повторили достижение 14-летней давности

Нападающие «Лиона» Эндрик и Афонсу Морейра забили по голу и ассистировали друг другу в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (2:1).
Как сообщает Opta, с 2012 года пять игроков «Лиона» забили гол и отдали голевую передачу в одном матче Лиги 1 против «ПСЖ».
В 2012 года таким достижением отметился Мишел Бастос, в 2018 году — Набиль Фекир, а в марте 2021 года — Максвелл Корне.
«Лион» занимает третье место в таблице чемпионата Франции с 54 очками после 30 встреч.
