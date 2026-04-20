Обострение чемпионской гонки и крах «Тоттенхэма». Итоги 33-го тура АПЛ

Минувший тур в чемпионате Англии многие ждали с нетерпением: битва между претендентами на чемпионский титул, «Манчестер Сити» и «Арсеналом», схватка статусных «Челси» и «Манчестер Юнайтед», мерсисайдское дерби и еще много чего интересного. Пожалуй, последние игровые дни стали одними из важнейших в нынешнем английском футбольном сезоне, подарив нам немало пищи для размышления.
«Арсенал» снова теряет чемпионство?
Для Микеля Артеты наступает решающий момент в его тренерской карьере. Либо он выигрывает с «Арсеналом» долгожданные трофеи и закрепляет за собой статус одного из лучших наставников в мире, либо вновь все проигрывает и зарабатывает для себя и клуба клеймо неудачников. Пока складывается ощущение, что испанец идет по второму пути. Это связано не только с результатом в игре с «Манчестер Сити» (1:2), но и текущей формой «канониров». «Арсенал» потерпел четвертое поражение подряд во внутренних национальных турнирах. Ранее команда уступила «Сити» в финале Кубка английской лиги (0:2), «Саутгемптону» в четвертьфинале Кубка Англии (1:2) и «Борнмуту» в рамках чемпионата (1:2). Согласно данным статистического портала Opta, это первый случай, когда под руководством Артеты «канониры» проиграли четыре матча подряд в национальных соревнованиях (АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги). Более того, такая серия для «Арсенала» является самой продолжительной с марта 2018 года.
Статус вечно вторых подтверждает и другая печальная статистика: «Арсенал» уже 11 лет не может увезти победу с «Этихада». Последний раз команда праздновала там успех 18 января 2015 года. Тогда «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини боролся за чемпионство, а «Арсенал» Арсена Венгера претендовал на четвертое место в лиге (и в итоге финишировал третьим). С тех пор каждый визит «канониров» на поле «горожан» оборачивался неудачей: девять проигрышей и три ничьих. Особенно тяжелым был отрезок с 2020 по 2023 год, когда лондонцы четырежды подряд проиграли с общим счетом 0:10.
Справедливости ради стоит отметить, что в последней игре «Арсенал» соответствовал команде, которая считается главным претендентом на чемпионство. Выдержали стартовый натиск главного конкурента, быстро ответили на пропущенный мяч (тут помог вратарь соперника Джанлуиджи Доннарумма), остро атаковали во втором тайме. Это подметил и Артета в эфире Sky Sports: «Мы прибыли сюда за положительным исходом. Многое из задуманного удалось реализовать. Самые опасные моменты встречи создали мы, но распорядиться ими не сумели — и это объективная реальность».
Все-таки чемпионский фарт иссяк. Решающий гол забил Эрлинг Холанд, который молчал в АПЛ с середины февраля. Сложно представить более удачный момент для того, чтобы прервать безголевую серию. И, как точно подметил Артета, чемпионская гонка фактически стартует заново. «Сити» отстает от «Арсенала» на 3 балла, но имеет игру в запасе. В случае победы в перенесенном матче против «Кристал Пэлас» «горожане» сравняются по очкам с «канонирами», и для определения лидера нужно будет смотреть на разность забитых и пропущенных мячей. А там все очень сложно: у «Арсенала» сейчас +37 голов, у «Манчестер Сити» — +36.
Учитывая текущую форму команд, они, скорее всего, поравняются лишь на мгновение, а дальше подопечные Хосепа Гвардиолы, не обремененные выступлением в Лиге чемпионов, должны вырваться вперед. На их стороне опыт и календарь. Хотя еще недавно казалось, что ученик Артета наконец превзойдет своего учителя Гвардиолу. Всего несколько недель назад «канониры» опережали идущий вторым «Сити» на 9 очков, хоть и те имели игру в запасе. Как тут не вспомнить сезон-2022/23, по ходу которого «Арсенал» провел на вершине турнирной таблицы 248 дней, но все равно занял второе место. Тогда у команды тоже началась черная полоса в апреле, история повторяется.
Битва за Лигу чемпионов окончена
Но если интрига в борьбе за чемпионство по-прежнему на пределе, то чуть пониже градус борьбы заметно снизился. В борьбу за заветную пятую строчку, которая в нынешнем сезоне АПЛ дает право выступить в главном еврокубке, включался даже скромный «Брентфорд», но по итогам 33-го тура на ней настолько прочно закрепился «Ливерпуль», что в иной исход уже не верится.
Мерсисайдцы оторвались от тройки преследователей на 7 очков. На фоне вылета от французского ПСЖ в Лиге чемпионов последние победы в чемпионате заметно улучшили настроение болельщиков «красных», хотя 3 очка в мерсисайдском дерби были добыты ценой больших усилий. С «Эвертоном», который в случае своей победы тоже бы вклинился в борьбу за пятое место, «Ливерпуль» потерял из-за травмы вратаря Георгия Мамардашвили, еле-еле доиграл основное время и не выглядел лучше соперника. Но в компенсированное ко второму тайму время подопечные Арне Слота встрепенулись, устроили навал, который завершился голом Вирджила ван Дейка после углового на 10-й добавленной ко второму тайму минуте матча. Красивая развязка, которая стала украшением тура.
Не менее важную роль в ослаблении лигочемпионской интриги сыграло домашнее поражение главного конкурента «Ливерпуля» в текущем сезоне — «Челси». «Синие» давили на «Манчестер Юнайтед» весь матч, нанесли 21 удар по воротам, владели мячом 60% игрового времени, но один точный удар Матеуса Куньи перечеркнул все их старания. Вроде бы нелогичное поражение, но кто будет вспоминать игру лондонцев, тем более на фоне их последних результатов? «Челси» проиграл уже четыре матча подряд в АПЛ, при этом не забив ни одного гола. Ранее «аристократы» уступили «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3). Такую череду сухих поражений в последний раз они выдавали 28 лет назад, а по данным британской вещательной корпорации Би-би-си, за всю историю выступлений клуба в чемпионатах Англии «Челси» лишь однажды переживал более длительную подобную серию — в ноябре 1912 года (пять матчей). Добавьте к этому вылет из Лиги чемпионов, и мы получаем провальную весну.
«Манчестер Юнайтед», конечно, тоже есть за что ругать. «Красные дьяволы» в последнее время частенько теряют очки, а в поединке с «Челси» нанесли всего четыре удара по воротам. Но за самоотверженность в обороне команду, которая, к слову, играла без Гарри Магуайра, Лисандро Мартинеса и Маттейса де Лигта, стоит похвалить. Уже не первый раз манкунианцы под руководством Майкла Каррика проявляют характер, что говорит об отличной психологической подготовке футболистов к решающему отрезку сезона. Да и вообще, победа в матче с «Челси» стала для «Манчестер Юнайтед» восьмой в 12 матчах под руководством Каррика. При новом тренере МЮ потерпел всего два поражения и дважды сыграл вничью.
Понятно, что после таких успехов возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне уже гарантировано. Зато осталась одна локальная интрига: сможет ли Бруну Фернандеш установить рекорд АПЛ по количеству результативных передач за сезон? В поединке с «Челси» португалец отдал свой 18-й пас в нынешнем розыгрыше чемпионата, больше было только у Тьерри Анри, Кевина де Брюйне и Месута Озила. До повторения рекорда осталось всего две передачи, шансы войти в историю есть.
«Тоттенхэм» продолжает лететь в бездну
По итогам сезона войти в историю могут и футболисты «Тоттенхэма», только со знаком минус. «Шпоры» дома на пятой добавленной минуте упустили победу над «Брайтоном» (2:2) и еще больше завязли в зоне вылета. В последний раз лондонцы играли во втором по силе дивизионе в далеком сезоне-1977/78 и сейчас очень близки к новому путешествию вниз.
Тут важно отметить, что 33-й тур еще не завершился: 20 апреля конкурент «шпор» в борьбе за выживание «Вест Хэм» сыграет против «Кристал Пэлас» и в случае победы увеличит отрыв от 18-го места до 4 очков. То есть одной победы и осечки соперника для выхода из зоны вылета «Тоттенхэму» будет уже недостаточно. Шансы спастись могут растаять очень быстро, и тут кстати будет отметить, что «шпоры» в 2026 году до сих пор не одержали ни одной победы в АПЛ. 28 декабря они одолели «Кристал Пэлас» (1:0), с тех пор «Тоттенхэм» провел 15 матчей в чемпионате, потерпев девять поражений и шесть раз сыграв вничью. Катастрофа, не иначе.
И все же поводы для оптимизма есть. Пришедший спасать клуб Роберто Де Дзерби умеет делать результат на короткой дистанции. С «Брайтоном» «Тоттенхэм» смотрелся неплохо, а впереди верный шанс взять 3 очка, в соперниках худшая команда чемпионата — «Вулверхэмптон». Так что действующий победитель Лиги Европы еще поборется.
Веселые «Ноттингем» и «Астон Вилла»
Это касается и двух команд, которые могут выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне. А в 33-м туре чемпионата Англии они устроили фестиваль голов, забив по четыре мяча и одержав домашние победы. «Ноттингем Форест» приятно удивляет: после чехарды тренеров и провальных результатов «лесники» набрали отличную форму на финишной прямой сезона. Помимо своих успехов на европейской арене, они выдали пятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате, разгромив в последней игре «Бернли» (4:1). Прописка в АПЛ на следующий сезон еще не обеспечена: «Ноттингем» опережает «Тоттенхэм» на пять очков, но шансы сохранить место в элите заметно повысились.
При этом в клубе царит отличная атмосфера. Ярким примером этого стала акция перед поединком с «Бернли», в которой «Ноттингем» напомнил, что есть вещи гораздо важнее футбола. Клуб продемонстрировал свою поддержку 23-летнему полузащитнику Эллиоту Андерсону, чья мама умерла накануне матча. На центральном круге поля была размещена футболка с надписью «Мама», как символ памяти и солидарности с горем игрока.
Если «Ноттингем» довольно уверенно расправился со своим соперником, то «Астон Вилла» заставила своих болельщиков понервничать. За несколько минут до конца встречи с «Сандерлендом» подопечные Унаи Эмери вели со счетом 3:1, но умудрились растерять свое преимущество, пропустив два гола за две минуты. Счет, кстати, сравнял знакомый российским болельщикам нападающий Вильсон Изидор. Но на третьей добавленной минуте «Астон Вилла» все-таки вырвала победу, забил Тэмми Абрахам. Итоговый счет 4:3 отражает текущее состояние команды: весело, задорно, но с проблемами в обороне. Вторая половина сезона дается подопечным Эмери труднее, чем первая, но сезон уже сейчас можно считать успешным: место в топ-5 практически обеспечено, а в Лиге Европы испанский наставник имеет хорошие шансы завоевать свой юбилейный, пятый титул в карьере.