Обострение чемпионской гонки и крах «Тоттенхэма». Итоги 33-го тура АПЛ

Не менее важную роль в ослаблении лигочемпионской интриги сыграло домашнее поражение главного конкурента «Ливерпуля» в текущем сезоне — «Челси». «Синие» давили на «Манчестер Юнайтед» весь матч, нанесли 21 удар по воротам, владели мячом 60% игрового времени, но один точный удар Матеуса Куньи перечеркнул все их старания. Вроде бы нелогичное поражение, но кто будет вспоминать игру лондонцев, тем более на фоне их последних результатов? «Челси» проиграл уже четыре матча подряд в АПЛ, при этом не забив ни одного гола. Ранее «аристократы» уступили «Ньюкаслу» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3). Такую череду сухих поражений в последний раз они выдавали 28 лет назад, а по данным британской вещательной корпорации Би-би-си, за всю историю выступлений клуба в чемпионатах Англии «Челси» лишь однажды переживал более длительную подобную серию — в ноябре 1912 года (пять матчей). Добавьте к этому вылет из Лиги чемпионов, и мы получаем провальную весну.