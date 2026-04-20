«Кайсериспор» с Чаловым и Макаровым проиграл «Газиантепу» в чемпионате Турции

В составе гостей весь матч отыграл российский форвард Федор Чалов. На второй тайм на замену у команды вышли Денис Макаров и Герман Онугха.
«Кайсериспор» с 23 очками занимает в турнирной таблице предпоследнее, 17-е место. 25 апреля команда примет «Ризеспор».
Чалов арендован «Кайсериспором» у ПАОКа. В 10 матчах за турецкую команду нападающий не отметился результативными действиями. Макаров перешел в «Кайсериспор» из московского «Динамо» в начале 2026 года. В 9 играх за клуб он также обошелся без голевых действий. Онугха в текущем сезоне отыграл 25 матчей в Суперлиге и забил 8 мячей.