Клубы английской лиги отказались от системы видеопомощи

Напомним, что ФИФА проводит такой эксперимент, применяя новшество в некоторых своих турнирах и разрешая ассоциациям делать это в местных соревнованиях. В такой системе нет видеоарбитров, а у тренеров есть право дважды в течение матча запрашивать просмотр видеоповторов. Запросы передаются резервному рефери, тот сообщает судье — и арбитр с помощью реплей-оператора изучает видеозапись. Если тренер оказывается прав, он сохраняет количество запросов, если решение судьи не меняется, тренер теряет один запрос.