Клубы английской лиги отказались от системы видеопомощи

Напомним, что ФИФА проводит такой эксперимент, применяя новшество в некоторых своих турнирах и разрешая ассоциациям делать это в местных соревнованиях. В такой системе нет видеоарбитров, а у тренеров есть право дважды в течение матча запрашивать просмотр видеоповторов. Запросы передаются резервному рефери, тот сообщает судье — и арбитр с помощью реплей-оператора изучает видеозапись. Если тренер оказывается прав, он сохраняет количество запросов, если решение судьи не меняется, тренер теряет один запрос.
Преимущество системы видеопомощи — в ее дешевизне. Нужно гораздо меньше камер (но тогда и шансы получить нужный ракурс уменьшаются), экономятся значительные средства на оборудовании и видеоарбитрах.
Такую систему используют в некоторых низших лигах Испании и Италии, а также испанской женской лиге. Наравне с «офсайдом Венгера» ее также тестируют в чемпионате Канады.
Презентация ПГМО, компании, отвечающей за английских судей, не убедила клубы в том, что им эта система крайне необходима. Как сообщает ВВС, от проекта решено полностью отказаться — в обозримом будущем видеопомощи в Чемпионшипе не будет.