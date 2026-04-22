Экс-тренер «Спартака» Станкович упоминается в итальянском скандале с проституцией

При этом упомянутые лица не являются фигурантами уголовного дела, поскольку покупка сексуальных услуг, которой они занимались, не является преступлением на территории Италии.
«Было совершено восемь телефонных звонков с номера телефона, зарегистрированного на футболиста Деяна Станковича», — указано в публикации.
Имена всех футболистов не разглашаются, но в списке присутствуют Даниэль Мальдини (сын Паоло) и фамилии Бастони, Хакими, Шкриньяр, Леау, Жиру, Коутиньо, Калафьори, Влахович, Скамакка, Руджери.
11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. После увольнения Станковича исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, а в январе клуб назначил Хуана Карседо на этот пост.