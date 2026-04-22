Агентов распределили по клиентам

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг наиболее успешных футбольных агентств. Специалисты CIES брали в расчет не всех игроков, имеющих контракты с тем или иным агентством, а только самых дорогих, стоимостью не менее €10 млн. Это позволило сбросить «балласт» в виде как середняков, так и совсем юных, еще не раскрывшихся футболистов, далеко не всем из которых суждено чего-то добиться, или готовящихся к завершению карьеры ветеранов. Например, у агентства The Team на контрактах, согласно сведениям портала Transfermarkt, числится в общей сложности почти 1400 футболистов (максимальный показатель в мире). При этом в нижней части списка клиентов фирмы значатся как раз юноши 16−17 лет, еще никуда не переходившие и имеющие неочевидную трансферную стоимость. А в рейтинг CIES при этом от всех учтенных агентств попало всего 1300 игроков.