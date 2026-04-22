«Аль-Наср» с Роналду разгромил «Аль-Ахли Доха» и вышел в финал второй Лиги чемпионов АФК. У Комана хет-трик

В полуфинале второго по значимости международного клубного турнира в Азии «Аль-Наср» в Дубае крупно обыграл «Аль-Ахли» из Дохи (Катар) со счетом 5:1.
На 7-й минуте форвард катарцев Юлиан Дракслер не реализовал пенальти, но через 4 минуты Секу Янсане вывел гостей вперед. Кингсли Коман тут же сравнял счет, положив начало своему хет-трику (12-я минута, 45+8, 63). Еще по одному мячу в составе хозяев забили Анжело (23) и Абдулла Аль-Хамдан (80).
Роналду не отличился результативными действиями, но не реализовал выход один на один при счете 4:1.
В финале Лиги чемпионов АФК 2 «Аль-Наср» сыграет против японского клуба «Гамба Осака».