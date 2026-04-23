Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Энрике о победе над «Нантом»: «Важно демонстрировать способность “ПСЖ” играть вне зависимости от состава»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу команды над «Нантом» в 26-м туре чемпионата Франции.

Игра прошла 22 апреля в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который провел десятый сухой матч во всех турнирах в сезоне-2025/26.

«Я особенно доволен, потому что мы выиграли матч — а это самое важное на данном этапе сезона. Но также потому, что увидел игру футболистов, которые получают не так много минут, но все равно показывают свой уровень. Я говорю о Бералдо, Дро и Мбае, которые снова вышли на поле. Думаю, важно демонстрировать нашу способность играть вне зависимости от состава и показывать командную игру», — приводит пресс-служба «ПСЖ» слова Энрике.

Обычный вечер в Париже: Хвича исполнил шедевр, Сафонов сыграл на ноль, а «ПСЖ» оторвался от «Ланса».

«ПСЖ» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч команда проведет 25 апреля против «Анже».

