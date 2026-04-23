Энрике о победе над «Нантом»: «Важно демонстрировать способность “ПСЖ” играть вне зависимости от состава»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу команды над «Нантом» в 26-м туре чемпионата Франции.
Игра прошла 22 апреля в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который провел десятый сухой матч во всех турнирах в сезоне-2025/26.
«Я особенно доволен, потому что мы выиграли матч — а это самое важное на данном этапе сезона. Но также потому, что увидел игру футболистов, которые получают не так много минут, но все равно показывают свой уровень. Я говорю о Бералдо, Дро и Мбае, которые снова вышли на поле. Думаю, важно демонстрировать нашу способность играть вне зависимости от состава и показывать командную игру», — приводит пресс-служба «ПСЖ» слова Энрике.
Обычный вечер в Париже: Хвича исполнил шедевр, Сафонов сыграл на ноль, а «ПСЖ» оторвался от «Ланса».
«ПСЖ» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч команда проведет 25 апреля против «Анже».
