СМИ: в Италии ищут возможные связи 64 футболистов с эскорт-агентством

Repubblica: фигурантами дела об сети эскорт-услуг в Италии стали 64 футболиста.

Источник: РИА Новости Спорт

РИМ, 23 апр — РИА Новости. Итальянские следователи изучают возможные связи 64 профессиональных футболистов с деятельностью эскорт-агентства, организовывавшего закрытые вечеринки c дополнительными услугами в элитных заведениях Милана, пишет газета Repubblica.

Отмечается, что список, в числе которых фигурируют десятки футболистов итальянской Серии А, включая игроков «Милана», «Интера», «Ювентуса», «Сассуоло» и «Вероны», не является списком подозреваемых, поскольку даже в случае покупки секс-услуг они не могут быть привлечены к ответственности за отсутствием подобного преступления в законодательстве. Подозреваемыми по делу об организации проституции являются руководители компании по организации мероприятий Ma.De Milano. По данным прокуратуры, с августа 2024 года по начало 2026-го оборот агентства превысил 1,2 миллиона евро.

В судебных документах отдельно упоминаются пять игроков, однако и они не проходят по делу как обвиняемые. В частности, речь идет о возможных финансовых обязательствах перед организаторами услуг или упоминаниях в разговорах участников схемы. «Возможно, что в ходе расследования в качестве свидетелей будут допрошены некоторые футболисты, особенно те, у кого имеются наиболее убедительные доказательства использования “дополнительных услуг”. Расследование определит, являются ли другие имена, фигурирующие в записях телефонных разговоров, просто участниками вечеринок или людьми, которые также платили за секс», — говорится в статье.