Поконьоли: «На этой неделе Головин тренировался в обычном режиме»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли перед матчем 31-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» рассказал о восстановлении травмированных игроков.
«Кайо Энрике тренировался частично, но сможет присоединиться к составу на следующей неделе. Станису Идумбо необходима операция на плече, а Кассум Уаттара еще не бегает даже. Голо? На этой неделе он тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой неделе занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме против “Осера”, что отражает игру команды, и Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов. Поль Погба? Существует определенная структура, и пока мы ее придерживаемся.
Иногда мы принимаем решения, которые не обязательно основаны на врожденных качествах игрока. Мой подход к игре против «Осера» заключался в том, чтобы выпустить на поле игрока, который мог бы проникать в штрафную площадь и использовать ограниченное пространство, которое нам предоставляла эта команда", — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.
Матч «Тулуза» — «Монако» пройдет в субботу, 25 апреля. Начало игры — 22:05 по московскому времени.