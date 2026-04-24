Глава УЕФА признался, что перестал понимать некоторые судейские трактовки

МАДРИД, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не понимает некоторые судейские трактовки. Его комментарий приводит портал Footmercato.
«Иногда болельщики не могут понять, почему одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу, и я их понимаю, — сказал Чеферин. — Я и сам уже ничего не понимаю. Возьмем, например, игру рукой: никто не понимает, был это фол на пенальти или нет, было ли это умышленно. Как это определить? Ты же не психиатр».
«Мы пытаемся объяснить арбитрам, что решение принимает судья на поле. Видеоассистент должен вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки. И вмешательства должны быть краткими, а не такими, как иногда в Испании или Англии, где на просмотр эпизода отводится 10 или 15 минут», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщал, что «Барселона» подала жалобу из-за судейства по итогам четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Каталонская команда не смогла выйти в следующий раунд турнира, уступив мадридскому клубу по итогам двухматчевого противостояния (0:2, 2:1).