Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.06
П2
6.37
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
9.00
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.23
П2
2.74
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.78
X
4.11
П2
1.92
Футбол. Англия
25.04
Фулхэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.60
П2
2.55

Экс-футболист сборной Нигерии умер на поле во время матча

Энерамо умер на пятой минуте второго тайма. Ему было 40 лет.

Источник: Getty Images

Бывший нападающий сборной Нигерии Майкл Энерамо скончался в возрасте 40 лет во время товарищеского матча. Об этом сообщила Футбольная федерация Нигерии (NFF).

По ходу встречи в Кандуне (штат на севере Нигерии) Энерамо отыграл весь первый тайм. По предварительным данным, на пятой минуте второго отрезка он потерял сознание и у него остановилось сердце прямо на поле.

«Это невосполнимая утрата. У меня нет слов. Я могу только молиться, чтобы Бог даровал ему вечный покой, а его близким и всей футбольной семье Нигерии — силы пережить эту потерю», — сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.

За сборную Нигерии Энерамо провел 11 матчей и забил три гола. На клубном уровне он выступал в турецких клубах «Сивасспор», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир», саудовских «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб», а также в других командах.