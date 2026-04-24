Экс-футболист сборной Нигерии умер на поле во время матча

Бывший нападающий сборной Нигерии Майкл Энерамо скончался в возрасте 40 лет во время товарищеского матча. Об этом сообщила Футбольная федерация Нигерии (NFF).
По ходу встречи в Кандуне (штат на севере Нигерии) Энерамо отыграл весь первый тайм. По предварительным данным, на пятой минуте второго отрезка он потерял сознание и у него остановилось сердце прямо на поле.
«Это невосполнимая утрата. У меня нет слов. Я могу только молиться, чтобы Бог даровал ему вечный покой, а его близким и всей футбольной семье Нигерии — силы пережить эту потерю», — сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.
За сборную Нигерии Энерамо провел 11 матчей и забил три гола. На клубном уровне он выступал в турецких клубах «Сивасспор», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир», саудовских «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб», а также в других командах.