Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
«Реал» пропустил в концовке и не удержал победу над «Бетисом»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Источник: Getty Images

Счет на 17-й минуте открыл вингер мадридцев Винисиус Жуниор. На 90+4-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эктора Бельерина.

«Реал» (74 очка) остается на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков. При этом у каталонцев есть игра в запасе. «Бетис» (50 очков) идет пятым в турнирной таблице.

Бетис
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, 32-й тур
24.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio La Cartuja
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Альваро Арбелоа
Голы
Бетис
Эктор Бельерин
90+4′
Реал
Винисиус Жуниор
17′
Составы команд
Бетис
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
12
Рикардо Родригес
7
Матеус дос Сантос Антони
10
Абде Эззалзули
4
Бернарду де Соуза Натан
8
Пабло Форнальс
68′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
46′
21
Марк Рока
5
Марк Бартра
32′
3
Диего Льоренте
14
Софьян Амрабат
38′
73′
22
Франсиско Роман Иско
15
Альваро Фидальго
46′
19
Хуан Камило Эрнандес
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
72′
23
Ферлан Менди
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
21
Браим Диас
82′
37
Мануэль Анхель
45
Тиаго Питарч
73′
4
Давид Алаба
24
Дин Хейсен
40′
73′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Бетис
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
4
8
Угловые
7
6
Фолы
10
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти