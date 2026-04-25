«Унион» проиграл второй матч подряд после назначения тренером женщины

«Унион» под руководством Мари-Луизе Эты проиграл «РБ Лейпциг» в гостевом матче 31-го тура Бундеслиги.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Макс Финкгрефе (23-я минута), Ромуло (25) и Ридле Баку (64). У гостей мяч на счету Данило Дуки (79).
Это поражение стало вторым подряд для команды Эты. В предыдущем туре 18 апреля «Унион» уступил «Вольфсбургу» (1:2).
«РБ Лейпциг» занимает третье место после 31 матча в турнирной таблице Бундеслиги. Команда отстает от дортмундской «Боруссии» на два очка. «Унион» заработал 32 очка и располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет с «Байером» 2 мая, а берлинская команда встретится с «Кёльном» в тот же день.
Эта была назначена главным тренером «Униона» 12 апреля, став первой женщиной в истории, возглавившей мужской футбольный клуб в топ-дивизионах Германии, Англии, Италии, Испании и Франции, ранее женщины возглавляли мужские команды лишь во втором дивизионе.
С июля 2025 года Эта тренировала молодежную команду «Унион Берлин», а этим летом возглавит женскую команду клуба.
В ноябре 2023 года она стала первой женщиной-ассистентом тренера в высшем дивизионе Германии в «Унионе». В январе 2024-го Эта вошла в историю как первая женщина, руководившая командой Бундеслиги с тренерской скамейки во время победы над «Дармштадтом», когда основной наставник Ненад Бьелица отбывал дисквалификацию.
Оле Вернер
Мари-Луиза Эта
Макс Финкгрефе
22′
Ромуло
25′
Ридле Баку
(Ян Диоманде)
63′
Данило Дуки
(Йосип Юранович)
78′
26
Мартен Вандервордт
35
Макс Финкгрефе
14
Кристоф Баумгартнер
34′
24
Ксавер Шлагер
4
Вилли Орбан
5
Эль-Шадай Битшиабу
17
Ридле Баку
79′
39
Беньямин Хенрикс
20
Ассан Уэдраого
68′
10
Брайан Груда
40
Ромуло
68′
11
Конрад Хардер
49
Ян Диоманде
79′
9
Йохан Бакайоко
7
Антонио Нуса
90′
27
Тидьям Гомис
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
84′
14
Леопольд Кверфельд
15
Том Роте
8
Рани Хедира
7
Оливер Берк
1
Фредерик Реннов
31′
25
Карл Клаус
28
Кристофер Триммель
60′
18
Йосип Юранович
13
Андраш Шефер
83′
9
Ливан Бурджу
19
Яник Хаберер
60′
6
Алеша Кемляйн
23
Андрей Илич
59′
10
Ильяс Анса
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
