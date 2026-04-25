«Унион» проиграл второй матч подряд после назначения тренером женщины

В ноябре 2023 года она стала первой женщиной-ассистентом тренера в высшем дивизионе Германии в «Унионе». В январе 2024-го Эта вошла в историю как первая женщина, руководившая командой Бундеслиги с тренерской скамейки во время победы над «Дармштадтом», когда основной наставник Ненад Бьелица отбывал дисквалификацию.