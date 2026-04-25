Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
П1
2.63
X
3.61
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Ростов
:
Оренбург
П1
2.06
X
3.50
П2
3.80
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Мальорка
П1
2.11
X
3.36
П2
3.80
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Пиза
П1
2.28
X
3.11
П2
3.64
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Осер
П1
1.63
X
4.16
П2
5.60
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Арсенал
П1
2.12
X
3.37
П2
3.55
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Айнтрахт Ф
П1
2.65
X
3.83
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Кельн
:
Байер
П1
3.75
X
4.00
П2
1.92
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Санкт-Паули
П1
2.36
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Бавария
П1
4.30
X
4.50
П2
1.69
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Боруссия М
П1
2.29
X
3.73
П2
3.05
Футбол. Англия
17:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
П1
1.54
X
4.73
П2
5.90
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Эвертон
П1
2.34
X
3.43
П2
3.15
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
4.73
X
4.18
П2
1.71
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
3.95
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
17:15
Хетафе
:
Барселона
П1
5.41
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Рома
П1
3.37
X
3.27
П2
2.31
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.43
X
5.31
П2
7.49
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
ЦСКА
П1
3.00
X
3.45
П2
2.51
Футбол. Германия
19:30
Гамбург
:
Хоффенхайм
П1
4.30
X
4.28
П2
1.76
Футбол. Испания
19:30
Валенсия
:
Жирона
П1
2.15
X
3.48
П2
3.55
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
П1
12.25
X
7.07
П2
1.25
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
П1
2.69
X
3.00
П2
3.10
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» в матче АПЛ со счетом 5:0

«Ноттингем Форест» обыграл «Сандерленд» в матче 34-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Ноттингем Форест» на выезде одержал разгромную победу над «Сандерлендом» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились забили Крис Вуд (31-я минута), Морган Гиббс-Уайт (34), Игор Жезус (37) и Эллиотт Андерсон (90+5). Еще один мяч в свои ворота на 17-й минуте забил защитник хозяев Трей Хьюм.

Эта победа стала для «Ноттингем Форест» стала одной из самых крупных в Английской премьер-лиге (АПЛ). Рекордной является победа над «Брайтоном» (7:0) в сезоне-2024/25, далее идет разгром над клубом «Шеффилд Уэнсдей» (7:1) в сезоне-1994/95.

«Ноттингем Форест» (39 очков) продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей и располагается на 16-й строчке. «Сандерленд» (46) идет на 11-м месте.

В следующем туре «Сандерленд» сыграет с «Вулверхэмптоном» в гостях 2 мая. «Ноттингем Форест» двумя днями позднее на выезде встретится с лондонским «Челси».

Сандерленд
0:5
Первый тайм: 0:4
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 34
24.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Витор Перейра
Голы
Ноттингем Форест
Трай Хьюм
17′
Крис Вуд
(Морган Гиббс-Уайт)
31′
Морган Гиббс-Уайт
(Игор Жезус)
34′
Игор Жезус
37′
Эллиот Андерсон
(Тайво Авонийи)
90+5′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
20
Норди Мукьеле
32
Трай Хьюм
28
Энцо Ле Фе
9
Брайан Бробби
5
Дэниэл Баллард
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
75′
27
Ноа Садики
11
Крис Ригг
46′
17
Рейнилдо Мандава
19
Хабиб Диарра
51′
65′
18
Вильсон Изидор
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
69′
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
8
Эллиот Андерсон
58′
21
Омари Хатчинсон
67′
25
Лука Нец
23
Жаир Кунья
50′
4
Морату
6
Ибраим Сангаре
46′
16
Николас Домингес
51′
19
Игор Жезус
60′
67′
22
Райан Йейтс
76′
11
Крис Вуд
88′
9
Тайво Авонийи
Статистика
Сандерленд
Ноттингем Форест
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
4
6
Угловые
3
6
Фолы
13
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
