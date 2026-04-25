«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» в матче АПЛ со счетом 5:0

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Ноттингем Форест» на выезде одержал разгромную победу над «Сандерлендом» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились забили Крис Вуд (31-я минута), Морган Гиббс-Уайт (34), Игор Жезус (37) и Эллиотт Андерсон (90+5). Еще один мяч в свои ворота на 17-й минуте забил защитник хозяев Трей Хьюм.
Эта победа стала для «Ноттингем Форест» стала одной из самых крупных в Английской премьер-лиге (АПЛ). Рекордной является победа над «Брайтоном» (7:0) в сезоне-2024/25, далее идет разгром над клубом «Шеффилд Уэнсдей» (7:1) в сезоне-1994/95.
«Ноттингем Форест» (39 очков) продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей и располагается на 16-й строчке. «Сандерленд» (46) идет на 11-м месте.
В следующем туре «Сандерленд» сыграет с «Вулверхэмптоном» в гостях 2 мая. «Ноттингем Форест» двумя днями позднее на выезде встретится с лондонским «Челси».
