«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» в матче АПЛ со счетом 5:0

Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились забили Крис Вуд (31-я минута), Морган Гиббс-Уайт (34), Игор Жезус (37) и Эллиотт Андерсон (90+5). Еще один мяч в свои ворота на 17-й минуте забил защитник хозяев Трей Хьюм.