СМИ: ФИФА разрешит лигам проводить один матч в сезоне на территории другой страны

В сезоне-2025/26 Ла Лига и Серия А хотели провести игры на территории Майами и Перта, но получили отказ от местных властей. По новому протоколу каждую попытку провести официальную игру на территории другой страны нужно будет утверждать через федерации обеих сторон, после чего предоставлять заявку в ФИФА.