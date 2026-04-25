СМИ: ФИФА разрешит лигам проводить один матч в сезоне на территории другой страны

Как сообщает Guardian, в ФИФА работают над этим нововведением и хотят ограничить каждую страну правом на проведение пяти игр чемпионата другой страны.
В сезоне-2025/26 Ла Лига и Серия А хотели провести игры на территории Майами и Перта, но получили отказ от местных властей. По новому протоколу каждую попытку провести официальную игру на территории другой страны нужно будет утверждать через федерации обеих сторон, после чего предоставлять заявку в ФИФА.
В ФИФА надеются, что эта реформа начнет действовать со следующего сезона.
Одним из сторонников подобных нововведений называется лига MLS, которая хочет оградить европейские топ-клубы от слишком частого посещения Северной Америки.