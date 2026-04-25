Главу судейской комиссии в Италии подозревают в давлении на арбитров VAR

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прокуратура Милана возбудила дело в отношении главы судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлуки Рокки, он подозревается в участии в спортивном мошенничестве и давлении на судей системы видеоассистента рефери (VAR), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Рокки занимается назначением арбитров на матчи двух высших итальянских дивизионов. По информации издания, следствие рассматривает эпизоды с возможным давлением на видеоассистентов в матчах Серии А в течение последних двух сезонов. Поводом для начала расследования послужил инцидент в матче «Удинезе» — «Парма», состоявшемся в марте 2025 года.
На опубликованной видеозаписи из комнаты арбитров видно, как видеоассистент матча поворачивается к стеклянной перегородке, отделяющей комнату VAR, и советуется с кем-то, прежде чем вызвать главного арбитра для просмотра повтора. В итоге судья назначил пенальти, правильность решения которого позднее поставили под сомнение.
По данному эпизоду бывший ассистент Рокки направил официальное письмо в Ассоциацию итальянских арбитров (AIA), в котором утверждал, что Рокки «быстро поднялся с места и несколько раз постучал по стеклу комнаты VAR, чтобы привлечь внимание видеоассистента и его коллеги», после чего и последовал вызов главного арбитра встречи к монитору. Скандал из-за данного эпизода возник в мае прошлого года, но тогда спортивные инстанции не нашли оснований для санкций, дело было закрыто.
Как сообщает издание, в распоряжение следователей попали случаи нарушений на других матчах. Сам Рокки отверг все обвинения, заявил, что не считает себя причастным и будет защищаться.