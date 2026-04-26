ПАОК Оздоева проиграл ОФИ в финале Кубка Греции

Встреча, прошедшая на стадионе в городе Волос, завершилась со счетом 3:2 (д.в.) в пользу команды с острова Крит.
ПАОК открыл счет на 15-й минуте, когда отличился Яннис Михайлидис. На 28-й минуте Таксиархис Фунтас сравнял счет, а на 50-й забил Тьяго Нусс. Команда из Салоников отыгралась благодаря голу Александра Еремеева на 90+8-й минуте и игра перешла в дополнительное время. ОФИ получил право на пенальти, который реализовал Аарон Лейя-Исека.
Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОКа и был заменен на 78-й минуте.
ОФИ выиграл Кубок Греции во второй раз в истории и впервые с 1987 года.