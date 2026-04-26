«Труа» гарантировал себе возвращение в Лигу 1

«Труа» победил «Сент-Этьен» в гостевом матче 32-го тура Лиги 2 — 3:0. Он гарантировал себе повышение в классе и выход в Лигу 1.
«Труа» занимает первое место в таблице Лиги 2 с 64 очками после 32 игр. «Ле Ман» (58 очков) идет на втором месте. «Сент-Этьен» (57) занимает третье место. До конца сезона-2025/26 командам осталось провести два матча.
Команда из Шампани покинула Лигу 1 в сезоне-2022/23 и пережила еще одну катастрофическую кампанию в сезоне-2023/24, которая в обычных условиях привела бы к вылету в третий дивизион. Однако из-за финансовых проблем «Аяччо» «Труа» остался в дивизионе и финишировал 12-м в сезоне-2024/25.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.