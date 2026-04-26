Сафонов опередил Шевалье по «сухим» матчам за «ПСЖ» в сезоне-2025/26

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не пропустил в домашнем матче 31-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0).
В сезоне-2025/26 27-летний россиянин в 22 матчах пропустил 20 голов, в 11 встречах сыграл на ноль.
Больше половины матчей Сафонова в Лиге 1 — на ноль. «ПСЖ» спокойно обыграл «Анже» перед встречей с «Баварией».
Партнер Сафонова по команде 24-летний французский голкипер Люка Шевалье сыграл в 26 матчах. У его 28 пропущенных голов и 10 «сухих» игр. При этом он не выходил на поле с 23 января.
Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше