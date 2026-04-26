L'Equipe оценил игру Сафонова в матче с «Анже»

Французское издание L'Equipe выставило оценку российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову после домашнего матча 31-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0).
27-летний Сафонов отыграл весь матч. Он получил оценку в пять баллов. Среди обеих команд самая высокая оценка оказалась у полузащитника «ПСЖ» Лукаса Бералдо (восемь баллов).
Больше половины матчей Сафонова в Лиге 1 — на ноль. «ПСЖ» спокойно обыграл «Анже» перед встречей с «Баварией».
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 69 очками после 30 игр. В сезоне-2025/26 Сафонов в 22 матчах пропустил 20 голов, в 11 встречах сыграл на ноль.
