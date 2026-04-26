Глава судейства в Серии A покинул пост на фоне подозрений в мошенничестве

Рокки занимается назначением арбитров на матчи двух высших итальянских дивизионов. В субботу La Gazzetta dello Sport сообщила, что прокуратура Милана начала расследование в отношении Рокки. Следствие рассматривает эпизоды с возможным давлением на видеоассистентов в матчах Серии А и Серии B в течение последних двух сезонов. Поводом для начала расследования послужил инцидент в матче «Удинезе» — «Парма», состоявшемся в марте 2025 года, когда Рокки, предположительно, постучал по стеклу комнаты VAR, заставив тех подозвать к монитору главного судью встречи. По итогам эпизода арбитр назначил пенальти, справедливость назначения которого была поставлена под сомнение.