Глава судейства в Серии A покинул пост на фоне подозрений в мошенничестве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлука Рокки объявил об уходе со своего поста на фоне расследования по делу о соучастии в спортивном мошенничестве и возможном давлении на судей системы видеоассистента рефери (VAR).
Рокки занимается назначением арбитров на матчи двух высших итальянских дивизионов. В субботу La Gazzetta dello Sport сообщила, что прокуратура Милана начала расследование в отношении Рокки. Следствие рассматривает эпизоды с возможным давлением на видеоассистентов в матчах Серии А и Серии B в течение последних двух сезонов. Поводом для начала расследования послужил инцидент в матче «Удинезе» — «Парма», состоявшемся в марте 2025 года, когда Рокки, предположительно, постучал по стеклу комнаты VAR, заставив тех подозвать к монитору главного судью встречи. По итогам эпизода арбитр назначил пенальти, справедливость назначения которого была поставлена под сомнение.
«В связи с сегодняшней ситуацией, по согласованию с Ассоциацией итальянских арбитров (AIA) и в интересах комиссии арбитров (CAN), которая должна работать в максимально спокойной обстановке, я принял решение немедленно самоотстраниться от должности главы комиссии. Это болезненное и трудное решение, принятое вместе с моей семьей, призвано обеспечить беспрепятственное проведение судебного процесса, из которого я, уверен, выйду невредимым и еще сильнее, чем прежде. Я жду дальнейших событий, которые, надеюсь, вскоре прояснят мою позицию», — приводит слова Рокки агентство ANSA.