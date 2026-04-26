«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Хэнань» в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» (10 очков), продливший серию побед до пяти матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. «Хэнань», с которого также были сняты 6 баллов, занимает 13-е место, имея в своем активе два очка.