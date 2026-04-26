«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в Ла Лиге

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Эльче
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.00
П2
1.17
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
1
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.35
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.40
П2
17.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.75
П2
5.20
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.13
П2
1.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
1
:
Вердер
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.45
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.78
X
4.07
П2
1.72
Футбол. Франция
18:15
Ренн
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.82
П2
6.46
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.20
П2
7.00
Футбол. Италия
19:00
Торино
:
Интер
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.10
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
11.00
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.19
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.20
П2
2.75
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.57
П2
5.52
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.74
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в Ла Лиге

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (22-я и 76-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, также отличился Орри Оускарссон (63). У «Райо Вальекано» голами отметились Серхио Камельо (30), Флорьян Лежен (84) и Алемао (90+9).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.

«Райо Вальекано» (39 очков) идет на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (43) располагается на восьмой позиции. В следующем туре «Реал Сосьедад» 4 мая на выезде сыграет с «Севильей», а «Райо Вальекано» днем ранее в гостях встретится с «Хетафе».

Райо Вальекано
3:3
Первый тайм: 1:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 32-й тур
26.04.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Вальекас
Главные тренеры
Иньиго Перес
Пеллегрино Матараццо
Голы
Райо Вальекано
Серхио Камельо
30′
Флориан Лежен
84′
Алемао
90′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
22′
Орри Стейнд Оскарссон
63′
Микель Ойярсабаль
76′
Составы команд
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
2
Андрей Рацю
75′
3
Пеп Чаваррия
12
Ильяс Ахомаш
24
Флориан Лежен
90′
6
Пате Сисс
49′
14
Карлос Мартин
64′
4
Педро Диас
7
Изи Палазон
29′
68′
15
Херард Гумбау
10
Серхио Камельо
64′
9
Алемао
90′
32
Нобель Менди
64′
19
Хорхе Де Фрутос
17
Унаи Лопес
82′
21
Фран Перес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
18
Карлос Солер
90′
10
Микель Ойярсабаль
17
Серхио Гомес
45′
90′
3
Айен Муньос
14
Такэфуса Кубо
56′
15
Пабло Марин
7
Андер Барренечеа
56′
24
Лука Сучич
8
Беньят Туррьентес
67′
12
Янхель Эррера
9
Орри Стейнд Оскарссон
56′
67′
4
Хон Горротчатеги
Статистика
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
23
12
Удары в створ
8
7
Угловые
6
4
Фолы
14
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Гусман Мансилья
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти