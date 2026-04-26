«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в Ла Лиге

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (22-я и 76-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, также отличился Орри Оускарссон (63). У «Райо Вальекано» голами отметились Серхио Камельо (30), Флорьян Лежен (84) и Алемао (90+9).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
«Райо Вальекано» (39 очков) идет на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (43) располагается на восьмой позиции. В следующем туре «Реал Сосьедад» 4 мая на выезде сыграет с «Севильей», а «Райо Вальекано» днем ранее в гостях встретится с «Хетафе».
Иньиго Перес
Пеллегрино Матараццо
Серхио Камельо
30′
Флориан Лежен
84′
Алемао
90′
Микель Ойярсабаль
22′
Орри Стейнд Оскарссон
63′
Микель Ойярсабаль
76′
1
Дани Карденас
2
Андрей Рацю
75′
3
Пеп Чаваррия
12
Ильяс Ахомаш
24
Флориан Лежен
90′
6
Пате Сисс
49′
14
Карлос Мартин
64′
4
Педро Диас
7
Изи Палазон
29′
68′
15
Херард Гумбау
10
Серхио Камельо
64′
9
Алемао
90′
32
Нобель Менди
64′
19
Хорхе Де Фрутос
17
Унаи Лопес
82′
21
Фран Перес
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
18
Карлос Солер
90′
10
Микель Ойярсабаль
17
Серхио Гомес
45′
90′
3
Айен Муньос
14
Такэфуса Кубо
56′
15
Пабло Марин
7
Андер Барренечеа
56′
24
Лука Сучич
8
Беньят Туррьентес
67′
12
Янхель Эррера
9
Орри Стейнд Оскарссон
56′
67′
4
Хон Горротчатеги
