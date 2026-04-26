«Елимай» на последних минутах спасся от поражения «Кайрату» в матче КПЛ

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась результативной ничьей со счетом — 2:2.
Гости вышли вперед благодаря голу тоголезского нападающего Фессу Плака на 12-й минуте первого тайма. Алматинцы смогли отыграться только во второй половине на 61-й минуте усилиями финского форварда Ойвы Юккола. Спустя пару минут бразилец Эдмилсон вывел «Кайрат» вперед в этом матче. Точку в матче на 90-й минуте поставил казахстанский полузащитник «Елимая» Арсен Аширбек, который спас свою команду от поражения.
После семи туров действующие чемпионы Казахстана набрали 15 очков и вышли в лидеры турнирной таблицы.
«Елимай» же, имея 13 баллов в активе, располагается на третьем месте чемпионата страны.
