Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург»

По голу в составе «шмелей» забили Максимилиан Байер (8-я минута), Серу Гирасси (14-я), Рами Бенсебаини (31-я) и Фабиу Силва (87-я).
«Боруссия» с 67 очками продолжает идти второй в турнирной таблице Бундеслиге. На чемпионство команда Нико Ковача уже не претендует, но имеет 5-очковый отрыв от идущего третьим «РБ Лейпциг». «Фрайбург» с 43 баллами располагается на восьмой строчке.
Футбол, Германия, 31-й тур
26.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Юлиан Шустер
Голы
Боруссия Д
Максимилиан Байер
8′
Серу Гирасси
14′
Рами Бенсебаини
31′
Фабиу Силва
87′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
20
Марсель Забитцер
14
Максимилиан Байер
89′
41
Матис Альберт
9
Серу Гирасси
84′
17
Карни Чуквуэмека
7
Джоб Беллингем
65′
88′
6
Салих Озджан
10
Юлиан Брандт
84′
21
Фабиу Силва
40
Самуэле Инасио
74′
24
Даниэль Свенссон
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
17
Лукас Кюблер
30
Кристиан Гюнтер
9
Лукас Хелер
43
Бруно Огбус
8
Максимилиан Эггештайн
7
Дерри Шерхант
75′
5
Антони Юнг
32
Винченцо Грифо
67′
19
Никлас Бесте
31
Игор Матанович
67′
26
Максимилиан Филипп
3
Филипп Линхарт
75′
22
Сирьяк Ирье
27
Николас Хефлер
84′
69
Рувен Тарнутцер
Статистика
Боруссия Д
Фрайбург
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
5
4
Угловые
5
0
Фолы
19
10
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
