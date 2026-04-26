Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
1
:
Севилья
1
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Интер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Уфа
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Фрайбург
0
Футбол. Франция
завершен
Гавр
4
:
Метц
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Нант
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
«Црвена Звезда» Станковича победила «Партизан» и стала чемпионом Сербии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии по футболу.

В воскресенье команда Деяна Станковича, бывшего тренера московского «Спартака», победила дома со счетом 3:0 в дерби с «Партизаном», которое прошло в рамках 33-го тура чемпионата Сербии. Голы забили арендованный у петербургского «Зенита» защитник Страхиня Эракович (19-я минута), Адем Авдич (69) и Соль Ён У (88). «Црвена Звезда» набрала 82 очка и за четыре тура до конца стала недосягаемой для идущего вторым «Партизана» (65 очков).

Помимо Эраковича, «Црвену Звезду» представляет бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян.

Станкович возглавил команду в декабре, до этого он тренировал «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, трижды выиграв с командой чемпионат Сербии и дважды — Кубок страны. В «Спартаке» специалист работал с мая 2024 года по ноябрь 2025-го. Также на его счету победа в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».

Чемпионство стало для самого титулованного клуба Сербии 37-м в истории и девятым подряд. На втором месте по числу побед в чемпионате находится «Партизан» (27).