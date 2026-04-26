«Црвена Звезда» Станковича победила «Партизан» и стала чемпионом Сербии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии по футболу.
В воскресенье команда Деяна Станковича, бывшего тренера московского «Спартака», победила дома со счетом 3:0 в дерби с «Партизаном», которое прошло в рамках 33-го тура чемпионата Сербии. Голы забили арендованный у петербургского «Зенита» защитник Страхиня Эракович (19-я минута), Адем Авдич (69) и Соль Ён У (88). «Црвена Звезда» набрала 82 очка и за четыре тура до конца стала недосягаемой для идущего вторым «Партизана» (65 очков).
Помимо Эраковича, «Црвену Звезду» представляет бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян.
Станкович возглавил команду в декабре, до этого он тренировал «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, трижды выиграв с командой чемпионат Сербии и дважды — Кубок страны. В «Спартаке» специалист работал с мая 2024 года по ноябрь 2025-го. Также на его счету победа в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».
Чемпионство стало для самого титулованного клуба Сербии 37-м в истории и девятым подряд. На втором месте по числу побед в чемпионате находится «Партизан» (27).