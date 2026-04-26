«Интер» могут лишить скудетто и отправить в Серию Б. Клуб подозревают в связи с главой судейского корпуса

Грандиозный скандал разгорается в итальянском футболе. Прокуратура Милана выдвинула обвинения в спортивном мошенничестве против главы Национальной судейской комиссии Джанлуки Рокки. Его подозревают в назначении судей, выгодных «Интеру», а также влиянии на решения видеоассистентов.
Что случилось?
По данным издания AGI, в обвинении фигурируют сразу несколько эпизодов. Первый из них произошел в январе 2024 года — во время матча чемпионата между «Интером» и «Вероной» один из ассистентов якобы специально не позвал главного арбитра к монитору, чтобы тот не отменил победный гол миланской команды. Здесь прокуратура считает Рокки косвенно причастным.
Дальше — больше. Очередной эпизод, вменяемый функционеру, произошел в апреле 2025 года. Перед матчем чемпионата с «Болоньей» Рокки якобы договорился с «Интером» о назначении «удобного» арбитра Андреа Коломбо. Правда, миланцы тот матч все равно проиграли 0:1.
Следующий инцидент произошел через три дня и касается ответной полуфинальной встречи Кубка Италии против «Милана». Там функционер якобы добился назначения «нелюбимого» для миланцев судьи, чтобы убрать его с финала и других важных матчей. Оказал медвежью услугу: «Интер» уступил 0:3 и вылетел из турнира.
Также прокуратура инкриминирует Рокки эпизод с матчем «Удинезе» — «Парма» в марте 2025 года, где он во время игры якобы уговорил видеоассистента Даниэле Патерну инициировать просмотр повтора для назначения пенальти, хотя изначально главный арбитр не усмотрел нарушения.
Вместе с Рокки под подозрение попал и руководитель направления ВАР в Италии Андреа Гервазони — его также обвиняют в мошенничестве. По данным La Gazzetta dello Sport, функционер повлиял на ассистента ВАР в одном из матчей Серии Б.
Последствия
Само собой, в Италии сейчас идет парад отставок. Гервазони и Рокки уже заявили об уходе — последний, правда, взял временный самоотвод на период расследования. Допрос назначен на 30 апреля.
«Это болезненное и тяжелое, но согласованное с моей семьей решение призвано обеспечить беспрепятственное течение судебного процесса, из которого, я уверен, выйду невиновным и еще сильнее, чем прежде», — заявил Рокки.
В самой Серии А призвали наказать виновных и не думать плохо о лиге. «Никто из нас не знает никаких подробностей дела, и наша прямая обязанность — выступать в качестве гаранта до окончательной стадии вынесения решения. В противном случае существует риск нанесения огромного репутационного ущерба системе чемпионата и всему итальянскому футболу. Если выяснится, что кто-то допустил ошибку, он должен понести за это наказание. Но доверие к турниру никогда не должно подвергаться сомнению», — заявил глава лиги Эцио Симонелли.
В «Интере» от официальных комментариев пока отказались. По данным La Gazzetta dello Sport, клуб шокирован, но старается сохранять спокойствие, поскольку ни один представитель команды еще не получил обвинений. Однако президент клуба Беппе Маротта все же высказался.
«Эти заявления нас удивляют, ведь у нас нет судей, которые бы нам нравились или не нравились. Мы знаем, действовали предельно честно, и это самый важный факт, который должен всех успокоить. В прошлом сезоне — и я говорю это не для того, чтобы жаловаться — были решения, принятые не в нашу пользу, и даже очевидные, такие как пенальти в матче», — сказал Маротта.
По словам функционера, о скандале он узнал одновременно со всеми. «Это удивило меня, поскольку я не могу найти никаких связей. Я узнал обо всем из прессы и дал исчерпывающий ответ. Я не хочу больше ничего говорить, мы здесь, в Турине, чтобы провести матч и привезти домой заслуженное скудетто. Мы были честны», — добавил президент.
Хотя официально о каких-либо санкциях в адрес «Интера» не сообщалось, итальянские СМИ уже обсуждают возможные последствия. По словам AGI и La Stampa, в случае подтверждения обвинений клуб могут лишить золотых медалей чемпионата Италии сезона-2023/24. Худший расклад — понижение в Серию Б по аналогии с «Ювентусом» после коррупционного скандала 2006 года.
По итогам 34 туров «Интер» лидирует в Серии А, на счету клуба из Милана 79 очков.