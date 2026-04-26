«Марсель» на 88-й минуте упустил победу в матче с «Ниццей»

Автором первого гола стал полузащитник хозяев Пьер Хейбьерг, который отличился на 66-й минуте. На 88-й минуте форвард гостей Элье Ваи реализовал пенальти и сравнял счет.
«Марсель» набрал 53 очка и сохраняет шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с 30 баллами находится на 15-й строчке. Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.
В следующем туре «Марсель» 2 мая на выезде сыграет против «Нанта», а «Ницца» в этот же день примет «Ланс».
Футбол, Франция, 31-й тур
26.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Велодром
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Клод Пюэль
Голы
Марсель
Пьер-Эмиль Хейбьерг
66′
Ницца
Элье Ваи
88′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
87′
28
Бенжамен Павар
32
Факундо Медина
44′
5
Леонардо Балерди
22
Тимоти Веа
86′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
33
Эмерсон
29′
62′
35
Таджидин Ммади
27
Квинтен Тимбер
81′
8
Химад Абделли
6
Точукву Ннади
80′
71
Нухум Камиссоко
18
Артур Вермерен
63′
10
Мэйсон Гринвуд
Ницца
80
Йеванн Диуф
92
Жонатан Клосс
28
Абдулай Джума Ба
33
Антуан Менди
37
Койо Пепра Оппонг
6
Хишам Будауи
26
Мелвин Бард
81′
2
Али Абди
25
Мохамед-Али Шо
67′
32
Каил Будаш
11
Морган Сансон
46′
10
Софьян Диоп
11
Элье Ваи
44′
90′
24
Шарль Ванхутте
99
Салис Абдул Самед
81′
90
Кевин Карлос Оморуй
Статистика
Марсель
Ницца
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
6
2
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти