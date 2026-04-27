«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью без голов в Серии А

Встреча завершилась без забитых голов (0:0).
«Ювентус» не сумел одержать четвертую победу подряд, но продлил свою беспроигрышную серию до восьми встреч.
«Милан» (67 очков) идет на 3-м месте в таблице Серии А, «Ювентус» (64 очка) занимает 4-ю строчку.
Футбол, Италия, 34-й тур
26.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Лучано Спаллетти
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
12
Адриен Рабьо
33
Давиде Бартесаги
38′
46′
2
Первис Эступиньян
75′
14
Лука Модрич
80′
30
Ардон Яшари
19
Юссуф Фофана
67′
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
62′
9
Никлас Фюллкруг
10
Рафаэл Леау
80′
18
Кристофер Нкунку
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
3
Бремер
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
86′
27
Андреа Камбьясо
21′
71′
2
Эмиль Хольм
30
Джонатан Дэвид
88′
9
Душан Влахович
19
Кефрен Тюрам
71′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
80′
10
Кенан Йылдыз
13
Жереми Бога
72′
80′
11
Эдон Жегрова
Статистика
Милан
Ювентус
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
5
Угловые
1
3
Фолы
12
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти