Ничья Аллегри и Спаллетти, «Челси» в финале Кубка Англии, а у Димарко — крутой рекорд

Но осечки конкурентов — мелочь в сравнении с необходимостью давать результат, с чем у «Сельты» в апреле большие проблемы. Команда не выдержала игры на несколько фронтов, вылетев из ЛЕ и дважды проиграв в национальном чемпионате. Если так пойдет и дальше, в следующем сезоне не будет никаких еврокубков. Против почти гарантировавшего себе ЛЧ «Вильярреала» шансов у гостей не было. Жерар Морено открыл счет с пенальти, а потом после паса Педрасы с фланга пропустил мяч под удар Пепе. Борха Иглесиас один мяч отыграл, однако большего гостям сделать не удалось. Зачастую не хватало сантиметров, как атаковавшему с острого угла Жутгле. Но и «Вильярреал» мог забить не раз и заслуженно взял три очка.