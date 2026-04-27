Ничья Аллегри и Спаллетти, «Челси» в финале Кубка Англии, а у Димарко — крутой рекорд

Англия: фактор Энцо
26 апр 17:00 Челси — Лидс 1:0.
Набравшему отличный ход «Лидсу», который фактически обезопасил себя от вылета из АПЛ, не повезло, потому что увольнение Лиама Росеньора сделало «Челси» непредсказуемым. Плюс — эмоциональная встряска, которая здорово мотивировала синих. После серии из трех сухих поражений они выиграли, сохранив ворота на замке. Но, возможно, сказалась магия «Уэмбли», которая противопоказана сопернику: в воскресенье «Лидс» стал первой командой, которая не смогла забить в четырех подряд матчах на главном стадионе страны.
Символично, кстати, что дорогу в финал Кубка Англии лондонскому клубу открыл Энцо Фернандес, которого при прежнем тренере по сомнительному поводу временно вывели из состава. Капитан сначала создал момент для пробившего с острого угла в штангу Жоау Педру, а через несколько минут отправил мяч в сетку головой с подачи Педру Нету. Для «Челси» намеченный на 16 мая финал против «Манчестер Сити» — 17-й в истории. Чаще до решающих матчей добирались только «МЮ» (22) и «Арсенал» (21). Титул может спасти для синих сезон, по итогам которого почти нереально отобраться в ЛЧ.
Испания: «подводники» торпедировали «Сельту»
«Сельта», которая еще сохраняет шансы занять потенциально лигочемпионское пятое место, перед своим матчем едва не опустилась на восьмую строчку. От такого сценария галисийцев спас характер «Райо Вальекано», который в игре с «Реал Сосьедад» пережил очень непростой момент. При счете 1:2 гол «пчел» отменили, так как ВАР обнаружил состоявшийся ранее фол в штрафной мадридцев. Баски забили с пенальти, но в итоге 1:3 трансформировались в 3:3, а спасительный для «Райо» гол был забит на девятой добавленной минуте.
Но осечки конкурентов — мелочь в сравнении с необходимостью давать результат, с чем у «Сельты» в апреле большие проблемы. Команда не выдержала игры на несколько фронтов, вылетев из ЛЕ и дважды проиграв в национальном чемпионате. Если так пойдет и дальше, в следующем сезоне не будет никаких еврокубков. Против почти гарантировавшего себе ЛЧ «Вильярреала» шансов у гостей не было. Жерар Морено открыл счет с пенальти, а потом после паса Педрасы с фланга пропустил мяч под удар Пепе. Борха Иглесиас один мяч отыграл, однако большего гостям сделать не удалось. Зачастую не хватало сантиметров, как атаковавшему с острого угла Жутгле. Но и «Вильярреал» мог забить не раз и заслуженно взял три очка.
Италия: «Комо» в игре и камбэк от «Торино»
«Комо», чьи шансы продолжить борьбу за попадание в ЛЧ зависели в том числе от исхода визита «Ювентуса» в Милан, сделал то, что было в его силах. А именно — заработал три очка в Генуе. Путь к победе гостям открыл быстрый гол, автором которого стал Дувикас, головой сбросивший мяч в противоход вратарю после диагонали да Куньи. Также со «второго этажа» забил похоронивший шансы «Дженоа» на спасение Диао. Команда Сеска Фабрегаса за счет лучшей разности мячей снова обошла «Рому» и поднялась на пятое место. А каким будет отставание от топ-4, должно было выясниться в конце дня.
Не знаешь, что делать — отдай мяч Димарко. Эта нехитрая на первый взгляд формула — один из чемпионских рецептов Кристиана Киву. Подача Федерико на открывшего счет в Турине Тюрама стала уже 17-м ассистентским баллом в текущем сезоне. Такие данные привели официальные ресурсы Серии А, но статистики Opta дали версию с цифрой 16. Впрочем, как бы там ни было, при любом из вариантов Димарко все равно стал абсолютным рекордсменом, ведь после перерыва он помог забить Биссеку. Потрясающий результат для игрока обороны, который превзошел блиставшего ранее в «Аталанте» Папу Гомеса.
Только в этот раз подвигов плеймейкера-латераля не хватило для победы, а «Торино» выдал мощный девятиминутный отрезок. Он начался с того, что после проникающего паса Исмаили пяткой красиво сыграл Джованни Симеоне, после чего аргентинец открылся под обратную передачу Эмирхана Ильхана и изящно подсек мяч над Зоммером. Затем голкипер нерадзурри совершил маленькое чудо, но все же ему пришлось капитулировать, когда мяч попал в руку Карлосу Аугусто, и Влашич идеально исполнил пенальти. Досадная потеря, однако она никак не угрожает перспективам миланцев.
Главный матч воскресенья был хорош по вывеске, но были большие опасения, что игра на «Сан-Сиро» превратится в тактические шахматы. Тем более Лучано Спаллетти отчасти отзеркалил схему Массимилиано Аллегри, выбрав далеко не всегда используемую им схему с тройкой центральных защитников. И, само собой, никакого обилия опасных моментов, хотя игра получалась довольно живой. Пусть и пришлось ждать первого опасного удара целых 35 минут. Ди Грегорио оказался готов к выстрелу Рабьо.
У «Ювентуса» в первом тайме вся острота исходила от Франсишку Консейсау. Сначала португалец раскачал финтами защитника, однако его передачу Кефрен Тюрам замкнул из офсайда. А потом Консейсау решил все сделать самостоятельно, однако не смог пробить Меньяна с острого угла. Логично, что в перерыве Аллегри снял с игры не справлявшегося со своим оппонентом Бартезаги и выпустил более опытного Эступиньяна. Кроме того, у хозяев после паузы наконец-то созрел первый полноценный голевой момент, когда Рафаэл Леау вывел на удар Салемакерса, и тот сотряс перекладину. Скорее вторая половина игры осталась за «Миланом», но Спаллетти все поправил заменами.
По итогу — логичные 0:0. И первый случай в истории, когда в одном чемпионате «Милан» и «Юве» не порадовали болельщиков голами. Что до таблицы, то россонери уступили вторую строчку «Наполи». Главное же сейчас — отрыв от пятой строчки. У россонери он составляет комфортные шесть очков, а фора «Старой синьоры» — три балла. Все довольно зыбко.
Германия: феерия в Дортмунде
Лишившийся права на ошибку «Штутгарт» споткнулся дома на «Вердере». Пропустив в дебюте от разыгравшегося в последних турах датчанина Стаге, швабы смогли лишь отыграться. Эль-Ханнус черпачком забросил мяч к площади ворот, а Демирович прекрасно пробил головой. Команда Себастьяна Хенесса отпустила «Лейпциг» в отрыв уже на пять очков, а четвертое место удается сохранить только благодаря разности мячей. Она лучше, чем у «Хоффенхайма», однако борьба за путевку в ЛЧ вышла на пик. Всего на расстоянии двух баллов находится идущий шестым «Байер». Для «Штутгарта» все решится в две ближайшие недели — в очных встречах с главными конкурентами.
«Боруссия» в последних турах расслабилась на гарантированном втором месте, проиграв мотивированным «Байеру» и «Хоффенхайму». Дортмундцы явно задолжали своим болельщикам и в воскресенье подарили «Сигнал Идуна Парк» голевую феерию. Она началась с прекрасного длинного паса Бенсебаини на Байера. Продолжилась мягкой подачей Брандта к площади ворот в направлении Гирасси и фирменным корнером Рюэрсона, который завершился голом Бенсебаини. А уже в концовке точку поставил вышедший на замену тремя минутами ранее Фабиу Силва.
Франция: битва за ЛЧ
«Лилль» восемь раз зарабатывал право на пенальти в текущем чемпионате Франции. «Париж» получил в свои ворота двенадцать 11-метровых. Оба показателя являются рекордными в турнире, и стоит ли удивляться тому, что первое поражение исправивший ситуацию в парижском клубе Антуан Комбуаре потерпел после удара с точки в исполнении Фернандеса-Пардо?
А так как «доги» ограничились одним голом, им не удалось сместить «Лион» с третьего места. «Ткачи» за три тура до финиша попадают в общий этап ЛЧ, и если ничего не изменится, команде Брюно Женезьо придется пробиваться туда через отборочные раунды. Возможно, кстати, на финише ключевым в этой схватке окажется вратарский фактор: в воскресенье кипер «Лилля» Берке Озер обошел по числу «сухарей» своего коллегу из «Лиона» Грейфа (12 против 11).
В споре «Лиона» и «Лилля» за попадание в главный еврокубок активно участвует «Ренн», который отстает от конкурентов всего на одно очко. Это потрясающий эффект работы Франка Эза, под началом которого красно-черные за восемь туров набрали 22 балла. Прежде так мощно в XXI веке в Лиге 1 не начинал ни один специалист, назначенный по ходу сезона.
Впрочем, идеи Эза на поле все равно воплощают игроки. Это отлично удается Леполю, который, реализовав пенальти, обошел парижанина Дембеле и с 9 голами стал самым результативным французом в лигах топ-5 в 2026 году. А победным — после корнера экс-динамовца Шиманьски — стал удар с подбора в исполнении Ронжье в компенсированное время. Воспитанник «Нанта» не стал праздновать свой успех, так как он фактически обрек «канареек» на вылет.
«Марселю» же, который сорвался в пике после ухода Роберто Де Дзерби, для попадания в четверку нужны не только собственные успехи, но и осечки конкурентов. Однако провансальцы свое, если берут, то со скрипом. В матче с «Ниццей», которая в середине недели вышла в финал Кубка Франции, но в чемпионате еще не обезопасила себя от попадания в стыки, казалось, переломным окажется гол Хейбьерга. Капитан классно пробил в падении головой, однако пенальти на последних минутах все испортил. «Марсель» по-прежнему шестой — в четырех очках от четвертой позиции.
Статистика дня
13 мячей с учетом всех турниров забил за «Челси» в нынешнем сезоне Энцо Фернандес. Среди полузащитников АПЛ по результативности его опережает только Гиббс-Уайт из «Ноттингема» (16).
14 голов форварда «Реал Сосьедад» Ойярсабаля — личный рекорд баска в одном сезоне Ла лиги.
25 побед с учетом всех турниров — рекордный показатель «Страсбура» с тех пор, как эльзасцы поднялись в Лигу 1 в 1996 году.
38 раз с момента назначения Окана Бурука (сезон-2022/23) «Галатасарай» выиграл у стамбульских команд. «Львы» улучшили эту статистику, разгромив «Фенербахче» (3:0).
380 матчей провел в Бундеслиге полузащитник дортмундской «Боруссии» Брандт. В возрасте до 30 лет лучше показатели были только у абсолютного рекордсмена турнира — легенды «Айнтрахта» Карла-Хайнца Кербеля (384).