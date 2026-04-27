СМИ: травмированный игрок сборной Англии заснул пьяным в баре Манчестера

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Травмированный футболист английского «Эвертона» Джек Грилиш заснул пьяным во время отдыха с друзьями в одном из манчестерских баров, сообщает The Sun.
В феврале стало известно, что Грилиш перенес операцию по поводу перелома стопы, в связи с чем он пропустит остаток сезона. В последний раз он выходил на поле 18 января в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:0).
По данным источника, в субботу Грилиш отдыхал с друзьями в баре Stories в Манчестере и через час после прихода в заведение уснул там. Причиной такого состояния, предположительно, стало большое количество выпитого алкоголя.
Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. В составе «горожан» он стал трехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В его активе 39 матчей и четыре гола за сборную Англии, последний раз он играл за национальную команду в октябре 2024 года.