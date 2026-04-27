СМИ: травмированный игрок сборной Англии заснул пьяным в баре Манчестера

Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. В составе «горожан» он стал трехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В его активе 39 матчей и четыре гола за сборную Англии, последний раз он играл за национальную команду в октябре 2024 года.