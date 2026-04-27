В «Баварии» проведут переговоры о новом контракте с Кейном по окончании сезона

Как рассказал член наблюдательного совета клуба Бундеслиги Германии «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге, мюнхенцы обсудят новый контракт с нападающим «красных» и сборной Англии Харри Кейном по завершении сезона-2025/2026.
«Как известно, в его контракте была оговорка о выходе из договора. Он не воспользовался ей, тем самым дав понять, что останется в Мюнхене. И теперь руководство проведёт с ним переговоры после окончания сезона с явной целью продлить контракт», — приводит слова Румменигге сайт t‑online.
В составе «звезды Юга» 32-летний англичанин выступает с августа 2023 года, перейдя из клуба «Тоттенхэм Хотспур». Вместе с мюнхенцами Кейн стал двукратным чемпионом Германии (2024/2025, 2025/2026) и обладателем Суперкубка страны (2025).
В сезоне-2025/2026 нападающий сыграл в 28 матчах чемпионата Германии, где забил 33 гола и отметился пятью ассистами, а также в 11 встречах Лиги чемпионов УЕФА (12 мячей, одна передача). Действующий контракт Кейна с «Баварией» истекает в конце июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 65 миллионов евро.
1 марта в интервью газете Bild генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен также заявил, что руководство клуба будет общаться с «Ураганом» на предмет продления контракта перед сезоном-2026/2027.