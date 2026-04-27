Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
П1
3.00
X
3.09
П2
2.56
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
П1
4.88
X
3.89
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
П1
1.65
X
4.05
П2
5.60
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
П1
2.11
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
П1
1.96
X
3.90
П2
3.75
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
П1
2.09
X
3.35
П2
3.90

В «Баварии» проведут переговоры о новом контракте с Кейном по окончании сезона

Как рассказал член наблюдательного совета клуба Бундеслиги Германии «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге, мюнхенцы обсудят новый контракт с нападающим «красных» и сборной Англии Харри Кейном по завершении сезона-2025/2026.

«Как известно, в его контракте была оговорка о выходе из договора. Он не воспользовался ей, тем самым дав понять, что останется в Мюнхене. И теперь руководство проведёт с ним переговоры после окончания сезона с явной целью продлить контракт», — приводит слова Румменигге сайт t‑online.

В составе «звезды Юга» 32-летний англичанин выступает с августа 2023 года, перейдя из клуба «Тоттенхэм Хотспур». Вместе с мюнхенцами Кейн стал двукратным чемпионом Германии (2024/2025, 2025/2026) и обладателем Суперкубка страны (2025).

В сезоне-2025/2026 нападающий сыграл в 28 матчах чемпионата Германии, где забил 33 гола и отметился пятью ассистами, а также в 11 встречах Лиги чемпионов УЕФА (12 мячей, одна передача). Действующий контракт Кейна с «Баварией» истекает в конце июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 65 миллионов евро.

1 марта в интервью газете Bild генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен также заявил, что руководство клуба будет общаться с «Ураганом» на предмет продления контракта перед сезоном-2026/2027.