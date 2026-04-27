Футболист «Милана» Модрич пропустит остаток сезона из-за перелома скулы

Модричу 40 лет, он выступает за «Милан» с текущего сезона, с лета 2012 года он был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и хорватского «Динамо» (Загреб).