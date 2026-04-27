Футболист «Милана» Модрич пропустит остаток сезона из-за перелома скулы

Сообщается, что игрок получил двойной перелом скулы и не сможет помочь «Милану» в оставшихся матчах сезона. «Милан» занимает третье место в чемпионате Италии, после 34 туров набрав 67 очков, команда уступает только «Интеру» (79 очков) и «Наполи» (69 очков). По информации источника, Модрич примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Хорватская сборная, капитаном которой является Модрич, сыграет в группе с командами Англии, Ганы и Панамы.
Модричу 40 лет, он выступает за «Милан» с текущего сезона, с лета 2012 года он был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и хорватского «Динамо» (Загреб).
За сборную Хорватии Модрич провел 196 матчей и забил 28 мячей. Он является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира и рекордсменом по количеству игр за национальную команду.