«Севилья» на грани вылета из Ла лиги. Ее тренер в этом сезоне мог возглавить «Спартак»

В 33-м туре Ла лиги «Севилья» драматично проиграла «Осасуне», пропустив на 90+9-й минуте, и опустилась в зону вылета. До спасительной 17-й строчки всего одно очко, но динамика кошмарная: в пяти последних матчах чемпионата андалусийцы проиграли четырежды. Плюс одержали победу над «Атлетико», но на общую картину это не сильно влияет.
Не самые внимательные зрители чемпионата Испании могут задаться вопросом: как вообще случилось, что клуб, который еще три года назад выигрывал Лигу Европы и долго считался стабильным участником еврокубков, докатился до такого состояния? На самом деле проблемы «Севильи» на поле — лишь следствие абсолютной катастрофы на всех уровнях, которая происходит с клубом последние годы.
Тренерская чехарда
Пожалуй, последним тренером «Севильи», при котором все было относительно спокойно, был Хулен Лопетеги. Команда играла далеко не в самый зрелищный футбол, но добивалась результата, застолбив за собой статус четвертой силы Ла лиги. Однако как только система дала первый серьезный сбой, Хулен был уволен, а на его место по ходу сезона-2022/2023 пригласили аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли — тренера со взрывным стилем, который почти полностью противоречил предыдущей философии команды.
С Сампаоли «Севилья» не просто утратила статус четвертой команды чемпионата, а к марту 2023 года вообще оказалась всего в двух очках от зоны вылета. Руководство решило пригласить «спасителя» — Хосе Луиса Мендилибара. Тому удалось не только оставить команду в элитном дивизионе, но и выиграть седьмую в истории клуба Лигу Европы, а затем навязать достойную борьбу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА.
Казалось, севильцы вновь могут вернуть прежний статус, но уже спустя несколько недель после старта нового сезона Мендилибара уволили. И довольно скоро это решение стало выглядеть ошибочным. Хосе ушел в «Олимпиакос», где выиграл еще один еврокубок — на этот раз Лигу конференций. Ну, а «Севилья» опустилась почти на самое дно испанской таблицы.
С этого момента пост главного тренера занимало довольно много людей. Все проходило примерно по одной и той же схеме: перед сезоном назначают нового специалиста, затем севильцы оказываются в опасной зоне, клуб зовет антикризисного менеджера, команда с трудом выживает — и снова заходит на очередной цикл.
Кого там только ни пробовали: и прогрессивных тактиков, и проверенных прагматиков. Но о преемственности не шло и речи. Клуб метался из стороны в сторону, а руководство постоянно находилось в состоянии паники, надеясь, что очередная смена тренера решит все проблемы.
Текущий сезон не стал исключением. Прошлым летом команду возглавил Матиас Альмейда, известный своим интенсивным прессингующим стилем. И прессинг действительно был: по PPDA (среднее число пасов, которое успевает сделать соперник до потери мяча) «Севилья» — один из лидеров Ла лиги. Только это почти не отражалось на результатах. Если бы не качественная реализация моментов, севильцы стояли бы на вылет куда раньше: по ожидаемым очкам андалусийцы — последняя команда чемпионата!
Приглашение Луиса Гарсии
Именно поэтому в марте был назначен очередной «антикризисник» — 53-летний Луис Гарсия Пласа. Это имя может быть знакомо отечественным любителям футбола, потому что по осени испанец был одним из главных кандидатов на замену Деяна Станковича в «Спартаке». Луис был близок к соглашению, однако в итоге решил отказаться от зарубежного варианта и подождать предложения из Испании.
Дождался, но взвалил на себя очень тяжелую задачу. «Севилья» под его руководством сыграла четыре матча: три закончились поражениями, а единственная победа была добыта в игре с «Атлетико», который вышел далеко не в оптимальном составе, полностью сосредоточившись на Лиге чемпионов и Кубке короля.
Луис уже успел перепробовать несколько разных схем, выпускал и двух, и трех центральных защитников. Эти метания были свойственны и предыдущему тренеру: в итоге за сезон команда испробовала уже более 10 разных расстановок.
Проблема еще и в том, что календарь у «Севильи» очень непростой. Ей предстоят матчи с «Реалом», «Вильярреалом», «Сельтой», «Эспаньолом» и «Реал Сосьедад». Именно поэтому некоторые букмекерские конторы и аналитические модели оценивают шансы андалусийцев на вылет выше 50 процентов.
Семейная война между владельцами
Постоянная смена тренеров и панические решения — лишь отражение того, что происходит наверху. А там идет настоящая война между акционерами «Севильи».
Главный персонаж — Хосе Мария дель Нидо Бенавенте, руководивший клубом с 2002 по 2013 год. Это был славный период: команда дважды брала Кубок УЕФА — в 2006 и 2007 годах, а в составе появлялись будущие легенды футбола: Серхио Рамос, Дани Алвес, Хесус Навас и многие другие. Бенавенте стал одним из архитекторов золотой эпохи клуба.
Однако он подал в отставку после того, как проиграл суд по делу о незаконном присвоении средств, из-за чего был приговорен к тюремному сроку. Пост президента занял Хосе Кастро, обладавший серьезной долей в клубе, но меньшей, чем у Дель Нидо. В 2017 году Бенавенте вышел на свободу и почти сразу попытался вернуть себе власть. Началось противостояние двух блоков, которые старались перетянуть на свою сторону других акционеров — испанских бизнесменов и американские фонды.
Борьба привела к тому, что в 2019 году был заключен пакт: Кастро остается президентом еще на четыре года, а затем власть переходит к сыну Бенавенте — Дель Нидо Карраско. При этом сам Дель Нидо-старший до конца 2027 года не мог свободно голосовать на собраниях акционеров.
Так все и случилось: в 2023 году Карраско возглавил «Севилью». Но это не устроило его отца — и он буквально пошел войной на собственного сына.
Началась семейная вражда, которая ведется через долгие и непрекращающиеся судебные разбирательства. Бенавенте пытается оспорить положения пакта, называет своего сына «самым нелегитимным президентом» и борется за его увольнение. Собрания акционеров нередко сопровождаются криками и взаимными оскорблениями. Клуб буквально стал полем для юридических битв между разными блоками, семьями и группами инвесторов.
В таких условиях почти невозможно придумать и установить общую стратегию развития. Отсюда и постоянная ротация тренеров: когда наверху нет единого курса, на поле тоже не появляется устойчивой идеи.
Финансовая катастрофа
Война акционеров мешает клубу еще по одной причине. В прошлом году легендарный футболист Серхио Рамос вместе с группой инвесторов сделал «Севилье» предложение о покупке клуба за 450 миллионов евро. Однако конфликт между разными блоками владельцев мешает сделке состояться. А ведь именно продажа в теории может оставаться одним из немногих способов спасти клуб, потому что тот переживает серьезнейший финансовый кризис.
За три прошлых сезона «Севилья» понесла общие убытки в размере 155 миллионов евро. Выручка клуба падает с огромной скоростью: в прошлом сезоне — на треть, а доходы от соревнований — на 88 процентов. Все дело в том, что за годы была выстроена экономическая модель, где прибыль во многом зависела от постоянного участия в еврокубках.
И дело не только в деньгах, напрямую полученных от УЕФА. В Лиге Европы и Лиге чемпионов севильцы регулярно «засвечивали» своих футболистов, многие из которых затем уезжали в более статусные клубы за хорошие суммы. Теперь все это исчезло.
Клуб был вынужден резко сократить расходы, что привело к серьезному ухудшению состава. Недаром по ходу сезона чуть ли не главной надеждой «Севильи» в атаке на определенном отрезке был 37-летний Алексис Санчес. Пришлось даже взять очень крупный кредит, общая сумма которого уже приближается к 200 миллионам евро.
И даже несмотря на все эти манипуляции, по финансовым правилам Ла лиги зарплатный потолок андалусийцев в текущем сезоне составляет лишь 22 миллиона евро — худший показатель в чемпионате. А ведь именно размер платежной ведомости на дистанции лучше всего коррелирует с результатами. Так что возможный вылет «Севильи» в этом смысле уже выглядит не случайностью, а скорее закономерностью.
Даже если удастся выжить и остаться в Ла лиге на следующий сезон, совершенно непонятно, как клубу вообще выбираться из этой ямы. Война среди акционеров может длиться годами, а в такой обстановке ни о каком долгосрочном развитии и стратегии не может идти и речи.
В каком-то смысле, возможно, даже вылет в Сегунду, который приведет к взрыву всей ситуации, поможет «Севилье» полностью перезагрузиться. Но есть и другой, куда более мрачный сценарий: клуб настолько сильно увязнет в этой трясине, что выкарабкаться будет очень сложно.
Андрей Антсон